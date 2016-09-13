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Último dia do tabloide de ofertas 1º quinzena do Super Aurora

set 13, 2016Informe Publicitário

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 (ÚLTIMO DIA DE OFERTAS DO TABLÓIDE)

ARROZ PRIMO PIATTO T1 5KG……….12,49

MARGARINA QUALY C/ E S/ SAL 500G……. 4,99

MACARRÃO NISSIN LAMEN 85G……. 0,99

SORVETE CREMOSO POTE 2L……… 12,99

LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G………3,99

REFRESCO PÓ FRISCO 25/30G……… 0,79

AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ 2L………….5,99

ÁGUA SANITÁRIA YPÊ 1L…………. 2,39

LIMPADOR MULTI USO UAU 500ML…….2,89

DESINFETANTE POLITRIZ 1,750ML…… 2,79

OFERTAS VÁLIDAS PARA O DIA 13-09-2016 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

SUPER AURORA, O SUPERMERCADO DA FAMÍLIA E DAS GRANDES PROMOÇÕES

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