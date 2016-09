MS equipamentos e New Holland vai realizar 2º Encontro com você

A empresa MS Equipamentos representante da New Holland em Mato Grosso do Sul, realizará nesta quinta-feira (15) o segundo “Encontro MS Com Você”.

O Encontro será realizada na cidade de Chapadão do Sul, demonstrando os novos modelos de máquinas e equipamentos para a agricultura de precisão. O encontro acontece no recinto da Fundação Chapadão, a partir das 07h30.

O encontro pode ser aproveitado pelos produtores para garantir bons negócios nas onde haverá um equipamento no local para teste driver. Holland.

O gerente de vendas, da MS equipamentos, Anderson Deodato diz que o objetivo principal é realizar bons negócios durante o evento, tanto para a empresa quanto para os produtores,

Comentários