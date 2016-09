Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Não seja intransigente com os seus colegas de trabalho, porque você corre o risco de romper laços com pessoas que sempre o ajudaram nos momentos difíceis. Não espere grandes perspectivas no terreno amoroso, mas nem por isso perca a serenidade, e procure afastar a tristeza.

TOURO – Se você ainda tem alguma dúvida sobre a validade do trabalho que está realizando e não tem se sentido estimulado é hora de procurar uma atividade extra. O importante é saber buscar novas oportunidades.

GÊMEOS – Início de uma fase astral que marcará sua ascensão e prosperidade profissional. Mas aja com prudência e confiança em si e não descuide de suas obrigações familiares.

CÂNCER – Pense no seu êxito e não de importância a boatos e impressões negativas. Atravessa o melhor momento material do ano. Nos próximos dias, poderá progredir muito através do próprio esforço. Pessoas alegres e expansivas poderão trazer alegria para você.

LEÃO – Uma fase que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas e familiares, porque o momento astral o eleva em quase todos os sentidos. Pode demorar, mas conseguirá o que está pretendendo.

VIRGEM – Muita atividade profissional e êxito nos negócios e novos empreendimentos sociais e familiares, estão previstos para você nesta fase. Ótimo estado mental o que lhe dará mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes.

LIBRA – Momento que propícia feliz contato com parentes e com pessoas de sua estima. Procure, também, levar às pessoas, mais otimismo e confiança. Uma pessoa da sua família ou um amigo muito íntimo poderá lhe dar uma surpreendente notícia, que deixará você muito feliz.

ESCORPIÃO – Fase em que tudo correrá de acordo com seus planos. Os negócios deverão dar lucros. Êxito no amor. Uma excelente fase para começar uma profunda reflexão sobre todos os fatos acontecidos com você nestes últimos tempos.

SAGITÁRIO – Como você não aceita derrota dentro de um plano mental elevado, deverá realizar o máximo nesta fase a fim de chegar ao auge de suas pretensões. Pode contar com o favor de todos. Excelente para uma visita ao dentista ou ao médico.

CAPRICÓRNIO – Alguém poderá lhe falar tentando tirar vantagem de um negócio. Esteja mentalmente preparado para exigir mais de pessoas individualistas, que pensam unicamente em si mesmas. Este é um de seus melhores períodos do ano. Seja prático e objetivo.

AQUÁRIO – Momento em que poderá lucrar pelos esforços que fizer no trabalho e em atividades comerciais e industriais. Tudo voltará ao normal nesta fase. Você, provavelmente, já terá superado seus problemas pessoais e sua vida entra num período mais calmo.

PEIXES – Momento dos mais afortunados para você, mas desde que evite a indecisão. Deverá, também, impor sua personalidade ao tratar com terceiros para que seu crédito e reputação aumentem. Você estará sentindo uma forte necessidade de isolamento.

