Homens são detidos com barras de ouro avaliadas em R$ 700 mil na GO-060

Policiais militares detiveram, na tarde desta segunda-feira (12), três homens que transportavam barras de ouro sem documentação de procedência. No total, eles carregavam seis peças, de aproximadamente 5 kg cada, além de pequenas porções do metal acondicionadas em pequenas embalagens. Os produtos foram avaliados em R$ 700 mil.

Segundo o tenente-coronel Franco, os suspeitos foram abordados na GO-060, saída para Trindade, após passarem por uma barreira da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O veículo em que estavam, um Voyage, chamou a atenção dos policiais por estar trafegando sem a placa dianteira.

“A situação do carro gerou suspeição e pedimos que eles parassem, mas eles desobedeceram”, relata o tenente-coronel. “Posteriormente os policiais conseguiram interceptar e, durante as buscas, encontramos as barras em uma mochila.”

Os homens teriam afirmado aos policiais que trabalhavam comprando ouro em leilões da Caixa Econômica Federal (CEF) e fazendo o derretimento do metal, revendendo-o posteriormente em sua forma maciça. No entanto, eles não apresentaram nenhuma documentação que comprovasse a alegação. Por conta disso, foram encaminhados à Polícia Federal para que a situação seja esclarecida.

Nenhum dos três detidos têm passagens pela polícia e o veículo em que trafegavam não é fruto de roubo.

Fonte/ Mais Goiás

