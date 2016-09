Estão abertas as inscrições para o 7º Festival de Música de Nossa Senhora Aparecida, em Costa Rica

A Comunidade Nossa Senhora Aparecida com apoio da Paróquia Santo Antônio e Rádio Cidade FM realiza nos dias 14 e 15 de outubro de 2016, a partir da 20h30, o 7º Fest APA.

Os interessados em participar podem fazer as inscrições gratuitamente até o dia 13 de outubro na Drogaria Drogavida e/ou Farmais com Anderson Dias (67) 9 9964 1618 ou Leila (67) 9 9929 0030. Para mais informações na Secretaria Paroquial pelo telefones (67) 3247 1218.

A sétima edição do Fest APA – Festival de Música de Nossa Senhora Aparecida será realizado em conjunto com a tradicional Festa da Padroeira do Brasil.

Conforme a organização do festival, o objetivo do evento é incentivar os intérpretes de diversos estilos musicais, resgatar e despertar o gosto musical em Costa Rica e região, além de oferecer cultura, arte e lazer para a população.

Clique Aqui e confira o Regulamento do 7º Fest APA.

Premiação

Categoria Livre

1º lugar: R$ 3.000,00;

2° lugar: R$ 1.500,00;

3° lugar: R$ 800,00;

4º lugar: R$ 400,00;

5º lugar: R$ 300,00;

6º lugar: R$ 200,00.

