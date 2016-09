Prefeitura de Chapadão do Sul disponibiliza no site oficial do município o valor da terra nua para 2016 e o Mapa de Aptidão Agrícola, importantes ferramenta para contribuintes e contadores.

Clique aqui e acesse o valor da terra nua

Clique aqui e acesso o Mapa de Aptidão Agrícola de Chapadão do Sul

Os arquivos também estão disponíveis no menu “Acesso Rapido”, de fácil identificação na HomePage do site oficial da Prefeitura.

Assecom PMCS

