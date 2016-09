Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ricardo responsabiliza Bárbara pelos problemas na academia. Gabriel e Giovane ficam em segundo lugar no campeonato de vôlei. Juliana, Lucas e outros alunos enfrentam Corrêa e pedem a volta de Secretário. Rômulo convida Nanda para sair. O cabrito Secretário volta para a escola. Jéssica aceita ir ao cinema com Nanda e Rômulo, e Belloto decide acompanhá-los. Bárbara convence Gabriel a assumir noivado com ela. Tânia questiona os sentimentos de Joana por Gabriel.

SOL NASCENTE

Chica pede que Mario traga Alice a seu encontro. Gaetano vê Vittorio e Lenita conversando e fica entusiasmado. Tanaka aprova o comportamento de César. Lenita critica o jeito de Ralf. Mario se preocupa ao ver Alice com César. Tanaka aconselha a filha a se casar com César. Hirô implica com Yumi ao ouvi-la falar de Tiago. Alice descobre que a crise na Arraial Pescados é grave. Kika percebe o entrosamento entre Lenita e Vittorio. Alice dispensa a saída com Mario para passear com César. Alice comenta com César sobre a crise na empresa. Mario leva Alice para ver Chica e se surpreende ao perceber que elas já se conhecem.

HAJA CORAÇÃO

Bruna avisa a Camila que lutará por Giovanni. Dinalda deduz que Aparício está enganando Rebeca. Adônis despreza Carmela. Jéssica e suas amigas tentam humilhar Shirlei. Tancinha comenta com Shirlei que fica sensibilizada quando se encontra com Apolo. Fedora orienta Leozinho sobre como convencer Safira a assinar o documento de transferência de suas ações do Grand Bazzar. Tamara seduz Apolo.

VELHO CHICO

Queiroz e Raimundo contam para Carlos que Beatriz se candidatará à prefeitura com o apoio de Bento. Encarnação exige que Afrânio coloque a parte que lhe cabe na herança da família em seu nome. Afrânio declara guerra contra a família Dos Anjos. Martim fotografa a empresa que aparece no dossiê entregue a Bento. Miguel e Olívia orientam os funcionários da fazenda na plantação. Cícero leva Padre Benício até a fazenda. Encarnação decide se confessar para Padre Benício.

JUSTIÇA

Fátima encontra uma lata de alumínio em seu terreno e confronta Douglas. Douglas pede Irene em casamento. Rose conversa com Mayara em um bar. Irene compra eletrodomésticos com o cartão de crédito de Douglas. Mayara conta para Kellen que Celso ficará com Rose. Kellen tenta seduzir Douglas. Firmino não gosta de ver o irmão Oswaldo ao lado de Fátima. Kellen agride Mayara e Fátima a enfrenta. Fátima se diverte em casa com Jesus, Mayara e Firmino.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Victor Manuel está dividindo uma cela com Salvador. Estrela segue triste, e Coral a diz esperar que Victor seja condenado a pelo menos cinquenta anos, pois assim jamais terá tempo de viver com Estrela. Coral segue gritando aos quatro ventos que tem certeza que foi Victor quem matou Hernan. Inês, a enfermeira, quer o milhão de dólares de Coral para não entregá-la. Coral diz a Leon que eles precisam conseguir essa quantia com urgência. Os desmaios e dores de cabeça de Coral ficam cada vez mais frequentes, mas ela segue se negando a fazer um exame. O advogado segue defendendo Victor e Salvador, mas vê que tudo aponta para Victor como assassino de Hernan. Cacilda tem um pressentimento que foi Guilhermo quem matou Hernan. Obviamente, ele nega a acusação. Tilico sente falta de seu “pai”, mas Luz e Moharidas não revelam o verdadeiro motivo dele não estar mais ali. Estrela vê Mercedes indo visitar Victor. Triste, Estrela nem avisa a Victor que esteve lá para visitá-lo. Estrela decide ir a universidade e seguir focada nos estudos, para tentar se distrair.

ABISMO DE PAIXÃO

Florência confessa a Damião que não está grávida. Ela pede que ele busque sua felicidade ao lado de Elisa. Ela o entrega uma carta e a ata de divórcio, já assinada por ela. Damião sobe em seu cavalo e vai por Elisa. Almerinda não consegue acreditar no que está vendo e expulsa Florência da fazenda. Gael e Elisa estão se casando quando Damião chega para impedi-los. Ele ameaça Gael com um revolver e ordena Elisa que suba no cavalo. Elisa obedece e eles partem. Gael, desesperado, busca por Elisa e Damião em todo povoado.

A GATA

Mariano se dirige a Esmeralda para dizer lhe o quão linda está. Lorena reclama com Mariano por ter se aproximado de Esmeralda, e diz acreditar que ele também se apaixonou por ela. Mariano responde que apenas a saudou. O embaixador dança com Esmeralda enquanto Paulo dança com Mônica. Mônica diz a Paulo que ele não consegue esconder os ciúmes que sente de Esmeralda. Lorena diz a Paulo que o embaixador e todos seus convidados saberão de fato quem é Esmeralda. Paulo pede a mãe que não faça um escândalo. Domenico pensa que se não conseguiu conquistar Esmeralda quando ela era pobre, agora que ela é rica não tem a menor chance. Lorena fala mal de Esmeralda para a esposa do embaixador. Esmeralda e Virginia conversam. Virginia a diz que se sente ciúmes de Paulo, deveria lutar por ele e dizer lhe o quanto o ama. Augusto se surpreende ao descobrir que está frente a frente com Fernando Santa Cruz, que diz ser chegado o momento do acerto de contas da fortuna que lhe roubou. Fernando lembra Augusto que por sua culpa ficou vinte anos na prisão. Perla escapa acreditando que assim recuperará sua filha. Augusto diz a Lorena que Fernando Santa Cruz o denunciou. Esmeralda descobre que Perla desapareceu.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Lola pensa em vender Beijoca para conseguir dinheiro para ajudar o pai. Ermínio convida Flávia para almoçar com ele e seus pais. Lola chora após vender a peixe Beijoca. Sabrina se imagina casando com Matheus. Meire diz para Alicia que viu Lola vender seu peixe no prédio. Isabela volta para a cidade e se despede da família. Alguns instantes mais tarde, Isabela conta que pensou e que decidiu morar de vez no Vilarejo. Enquanto isso, em Goiânia, Manuela revela que não vai mais cantar na C1R. Os Cúmplices passeio no autódromo de Goiânia em carros antigos após o show. Flavia diz para Ermínio que não está preparada para iniciar um relacionamento sério e termina com ele. Frederico e Lurdinha armam um plano para tentar desmascarar Tomas. Alicia cobra de Vicente uma resposta sobre o programador ter fugido com o dinheiro do projeto. Flora promete ajudar Frederico a desmascarar Tomas para Otávio.

NOVELA DA BAND

SILA

Dilaver pede ajuda a Boran para processar Berzan. Hussein desaparece e Ayse se preocupa. Berzan se aproxima perigosamente de Sila e Bedirhan. A esposa de Berzan prepara um quartinho de bebê. Narin começa a sentir as dores do parto e vai para o hospital.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Maria Isabel discute com Catarina que conversa com Juliana. Maria Isabel vai dar um tapa em Juliana e Catarina segura sua mão. Irani conversa com Zé Leão que parece aborrecido. Irani percebe. Miguel entra na casa de Urraca e pede para deixar o local. Maria Isabel e Catarina se estapeiam. Urraca se humilha diante de Miguel para não ser despeja e Miguel diz que precisa do dinheiro para uma causa nobre. Maria Isabel se descontrola e Juliana tenta ajudá-la. Maria Isabel fica tonta e cai sobre um móvel. Esméria pede a Osório que não a venda. Almeida chega e vê Maria Isabel caída no chão e Juliana se apavora. Maria Isabel diz a Almeida que Catarina esteve no engenho a procura de documentos que revela o paradeiro de sua irmã. Maria Isabel revela a Almeida que Esméria é irmã da condessa e que ela não pode saber. Maria Isabel sente fortes dores na barriga. Zé Leão desabafa diante de Irani. Maria Isabel está deitada e Teresa ao seu lado, Miguel chega e Maria Isabel se faz de coitada. Nestor se irrita com Irani que ajuda Zé Leão que se queimou com uma panela. Dr. Pacheco examina Maria Isabel e diz que ela precisa de repouso. Tomás e Átila se encontram as escondidas e Tomás mostra alguns panfletos sobre atos conta o comércio de escravos. Amanhece e Juliana está bastante tensa diante de Almeida que faz um carinho em seu braço. Almeida puxa Juliana pelo braço e pega uma caixa de instrumentos de tortura.

A TERRA PROMETIDA

Samara flagra uma mulher desconhecida roubando um saco de grãos no celeiro e a ameaça com uma foice. Adara se faz de vítima e consegue atacar Samara. Elas começam a lutar. Em meio ao ritual pagão, Kalesi afirma que Sandor será dela. Samara consegue levar a melhor na luta e amarra Adara no celeiro. Boã fica impressionado com o jantar preparado por Sama. Adélia lamenta a falta de iniciativa de Neziá. Samara procura Léia e conta sobre a mulher encontrada no celeiro. Calebe convida Quenaz e Otniel para um jantar em sua tenda. Léia diz que usará Adara para enganar Quemuel. Ela quer fazer com que o marido acredite que esta mulher foi quem o salvou, não Yana. Na estalagem de Farduk, Tibar chama Raabe para o quarto. Zuma ajuda Tobias a perceber sua força interior. Calebe se irrita com Iru ao perceber que o filho está zombando de Otniel na mesa de jantar. Acsa admira o jeito maduro do primo. Haniel fica sem jeito ao ser elogiado por Tirda. Tibar diz que nunca deixará Raabe sair de Jericó. Tupak diz que Kalesi está mais bela do que nunca. Nobá estranha a demora de Kalu. Boã se emociona ao saber que Sama está grávida novamente. Enciumado, Nobá se irrita ao descobrir que Kalu esteve com Milah. Josué reúne os chefes tribais e avisa que os hebreus deverão ser circuncidados. Léia diz para Adara fingir ter sido a mulher quem salvou Quemuel no deserto. Eleazar explica a Finéias que a circuncisão marca um laço de fidelidade entre o povo de Israel e o Senhor. Elói se mostra preocupado com a dor que poderá sentir. Boã diz que finalmente a nação de Israel está sendo fundada. Salmon discute com Iru. Acã diz que o acampamento ficará vulnerável quando muitos estiverem de repouso. Gibar diz que os hebreus só correrão perigo caso os cananeus saibam da circuncisão. Quemuel pede perdão a Léia pelos erros do passado. Salmon começa a treinar os guerreiros hebreus. Melquias rouba uma espada e se afasta. Kalesi pede para Tupak trazer alguns soldados em seu quarto. Aruna diz palavras de afeto a Quemuel. Os oficiais de Jericó admiram a beleza estonteante da rainha. Escondida, Samara escuta Aruna dizendo que gostaria de conhecer sua mãe verdadeira. A vilã diz que usará Adara para afastar Aruna de Josué.

