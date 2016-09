A cidade de Chapadão do Céu, foi classificada como a terceira melhor cidade para se viver, do estado de Goiás.

Os dados são do IFDM – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, que acompanha o Desenvolvimento Socioeconômico dos mais de 5 mil municípios do País.

A cidade de Chapadão do Céu, localizada no extremo sudoeste do Oeste, ficou melhor posicionada do que cidades, como Jatai e Rio Verde.

