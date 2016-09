Reunião na casa do candidato a prefeito Walter Schlatter atraiu importantes empresários de Chapadão do Sul

O candidato a Prefeito de Chapadão do Sul, Walter Schlatter (PMDB), promoveu uma reunião, em sua casa, dirigida a empresários do município, na noite de quinta-feira, 9 de setembro. Segundo a assessoria do candidato, a reunião foi mais uma fase da busca do fortalecimento do apoio dos empresários à eleição de Walter Schlatter. O primeiro empresário de peso do Município a declarar publicamente apoio a Walter Schlatter foi o Diretor Superintendente da Fazenda Campo Bom, Daniel Reuter, que igualmente esteve na reunião da casa do candidato.

Além de Daniel, participaram da reunião, o pai do candidato, o Sr. Alberto Schlatter e os produtores rurais e empresários: Elo Ramiro Loeff, Renato Bürgel, Adriano Loeff e Luiz Evandro Loeff. Eles apresentaram-se como apoiadores na presença de mais de 100 empresários da cidade. Alberto Schlatter falou aos presentes e lembrou que está na região desde 1981. Ele disse que acredita na região e no Brasil, o país mais rico do mundo em recursos naturais e tem um povo com dificuldades, devido à má administração. Isso tem que mudar e podemos começar pelo nosso Município. Walter Schlatter tem o compromisso de honrar a reputação da família e ajudar a mudar o cenário político administrativo. Alberto citou um provérbio chinês que diz: “Para uma caminhada de mil quilômetros temos que dar o primeiro passo”.

“Já exigi de Walter Schlatter a extrema honestidade, comum na família e nos nossos negócios e total transparência na administração pública”, disse o pai do candidato. “Ele já demonstrou que tem capacidade e vai contribuir para uma administração eficiente de Chapadão do Sul”, concluiu Alberto Schlatter. Aquela centena de empresários ainda ouviram o ex-prefeito Elo Ramiro Loeff e demais que se apresentaram como apoiadores da campanha e o próprio Walter Schlatter.

Elo usou de sua experiência de vida privada e pública, como político atuante e ex-prefeito, para convencer os presentes de que o envolvimento na política é um sinal de cidadania. É através da política, do envolvimento, da renovação que se chega a uma administração que atenda bem os jovens em seus anseios, as crianças nas escolas, nas creches, o bem estar da população com moradias, com saúde de qualidade. São essas realizações que trazem o sentimento de satisfação e de dever cumprido ao bom administrador.

Assim Elo Ramiro Loeff pediu aos empresários, que estiveram espontaneamente na reunião, que envolva seus familiares, seus colaboradores e amigos na campanha para Walter Schlatter prefeito de Chapadão do Sul.

Fonte: Assessoria do candidato

