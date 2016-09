Mulher não empresta moto e é espancada pelo marido, que não tem CNH em Chapadão do Sul

A. A. de S. S., 28 anos, foi vítima de lesão corporal dolosa (violência doméstica) em Chapadão do Sul (MS). O suspeito do crime foi A. F. de A. B., 23 anos.

Conforme boletim de ocorrência, a PM recebeu várias ligações de vizinhos que disseram que uma mulher estava sendo espancada violentamente pelo marido.

Ao chegar no local, o suspeito havia se evadido. A vítima estava sentada no local chorando e com dor por várias partes do corpo.

Disse que convive com o suspeito há aproximadamente seis meses e que ontem (11), foram a um clube. Eles ingeriram bebida alcoólica por toda a tarde. Ao chegar em casa, o suspeito disse que iria sair com a moto que está em nome da vítima. Ocorre que ele não tem CNH, por isso a vítima disse que não iria deixar ele sair com sua moto.

O suspeito a agrediu por esse motivo, com socos no rosto. A vítima caiu e o suspeito desferiu vários chutes na cabeça e corpo dela.

No trajeto, foi localizado o suspeito, sendo dada voz de prisão.

As informações são da Polícia Civil de Chapadão do Sul.

