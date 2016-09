Identificada vítima fatal do acidente de ontem na BR 158

Um capotamento no km 16 da BR 158 ocasionou o falecimento de Natália Helena da Silva, com 32 anos de idade, psicóloga e residente no Estado do Paraná. Pedro Gustavo Andrade Fernandes era o carona e teve apenas fratura no braço. Foi socorrido por populares e encaminhado para a Santa Casa de Cassilândia.

Segundo Fábio Lata, estavam retornando de um trabalho realizado na cidade de Alto Araguaia, no Estado de Mato Grosso. A placa da S10 preta é da cidade paranaense de Mandaguari, mas existe a possibilidade de residirem em Maringá.

A Polícia Militar Ambiental de Cassilândia, que realizava inspeção no Rio Aporé, passou logo após o acidente e preservou o local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal e da perícia. Formava a equipe os sargentos Evaldo, Cléia e o cabo Dias.

O corpo de Natália foi encaminhado para o exame necroscópico em Paranaiba.

Um cachorrinho também estava no veículo e nada sofreu. Foi entregue a Pedro Gustavo, segundo Fábio Lata.

