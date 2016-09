Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Melhora total em todos os assuntos profissionais, sociais e financeiros se farão sentir neste momento. Terá uma fase feliz, aos passeios e para unir-se com amigos e entes queridos.

TOURO – Ótimo fluxo astral para o tratamento de sua beleza física e para impor mais moral em seu ambiente social. Sucesso no amor. Aprenda a conseguir um maior equilíbrio em suas ações.

GÊMEOS – Deixe para trás os pensamentos obscuros e substitua-os por ações mais independentes e seguras. Pessoas amigas vão ajudar e a colaborar com seus projetos e suas ideias quando receberá deles, informações úteis e promissoras.

CÂNCER – Todas as suas possibilidades de êxito, estarão conjugadas neste momento. Basta que dê mais atenção ao que dizem as pessoas mais próximas de você para desenvolver com sucesso qualquer transação.

LEÃO – Os astros aconselham mais disciplina nos assuntos financeiros. Contenha o impulso de comprar tudo o que vê, pois a fase é desfavorável para assumir compromissos que envolvam dinheiro. É hora de colocar o pé no chão, e deixar os sonhos para mais tarde.

VIRGEM – Fase favorável para todas as formas de diversões culturais — como teatro e cinema — que aumentam seu romantismo. Você vai receber muitos elogios que tocará o seu coração. No transcorrer do período, procure controlar mais a sua alimentação.

LIBRA – Procure deixar as fantasias de lado e coloque em prática as suas melhores ideias. Só assim você conseguirá descobrir qual o melhor caminho para alcançar sucesso em suas atividades profissionais. Procure se organizar para cumprir seus compromissos profissionais.

ESCORPIÃO – Não permita que o período seja desperdiçado apenas com Futilidades. Um novo relacionamento poderá mudar a sua vida afetiva, talvez entre alguém do seu círculo de amizades. Não se esqueça de cuidar melhor da sua alimentação.

SAGITÁRIO – O setor financeiro ocupará seus pensamentos quase todo o tempo, mas em compensação, você terá grandes alegrias com a entrada inesperada de dinheiro. Haverá inclusive a chance de você investir em um negócio que lhe trará independência financeira.

CAPRICÓRNIO – Firme-se no trabalho, e quando assumir outras responsabilidades neste setor, veja se realmente será capaz de executá-lo. Quanto à vida em família, tudo continuará na mesma pelo menos por enquanto.

AQUÁRIO – Crie situações novas no relacionamento a dois, para que uma forte sede de liberdade não acabe destruindo a sua vida afetiva. Evite conflitos, e se você é solitário, você vai encontrar o momento certo de descobrir um novo amor.

PEIXES – Evite ambiente e pessoas com quem você não se sinta bem, pois estará sensível a muitas coisas. Poderão ocorrer novos contatos no setor profissional, mas mantenha-se distante de qualquer conflito que possa ocorrer dentro do seu ambiente profissional.

