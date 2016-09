Eleições: Justiça eleitoral divulga percurso e horário dos transportes de eleitores em Chapadão do Sul

A Justiça eleitoral do municipio de Chapadão do Sul, divulgação dos percursos e horários que serão realizados nos dias das Eleições Municipais 2016, para transporte de eleitores da zona rural, lembrando que somente os ônibus à serviço da Justiça Eleitoral ou com a devida autorização do Juiz Eleitoral poderão prestar este serviço. Segue, em anexo.

TRANSPORTE ELEITORES – DIA DA ELEIÇÃO

VIA POUSO FRIO/IACO – 01 Ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 07 horas – VOLTA ZONA RURAL 13 horas

Roteiro: Ponto inicial Fazenda Ribeirão, passando pela Fazenda Pouso Frio, Fazenda Indaiá e rodovia.

VIA FURNAS – 01 Micro-ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 06 horas 30 minutos– VOLTA ZONA RURAL 13 horas

Roteiro: Ponto inicial Fazenda Rancho Ideal, Fazenda Kasper, Fazenda Caetano Rotilli, Celso Rotilli, Fazenda Elso Bandeira, Fazenda Carlão e rodovia.

VIA PEDRA BRANCA – 01 Ônibus e 01 micro-ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 06 horas – VOLTA ZONA RURAL 13 horas

Roteiro: Ponto inicial Fazenda Xodó, Fazenda Maria Rocha, Boteco Pedra Branca, Fazenda Ouro Branco, Fazenda Vale do Sonho, Fazenda Campo Alegre e rodovia.

VIA BRAJUSCO – 01 Ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 06 horas – VOLTA ZONA RURAL 13 horas

Roteiro: Ponto inicial Fazenda Santa Rosa, Fazenda Neto Camargo, Fazenda Manin Camargo, Fazenda Brajusco, Fazenda Entre Rios e Granja, Fazenda San Diego, Fazenda Roncador e rodovia.

VIA BOA VISTA – 01 Micro-ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 06 horas – VOLTA ZONA RURAL 13 horas

Roteiro: Ponto inicial Fazenda Najibi, Fazenda Jacomeli, Fazenda José Batista, Fazenda Dr. Nilson e rodovia.

VIA CATLÉIA – 01 Ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 07 horas – VOLTA ZONA RURAL 13 horas

Roteiro: Fazenda Catléia, Fazenda Júlio Alves Martins e rodovia.

VIA PASTO RUIM – 01 Ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 07 horas – VOLTA ZONA RURAL 13 horas

Roteiro: Ponto inicial Fazenda Minuano, Fazenda Vó Fifina, Fazenda Aporé, Fazenda Benedito Borba, Fazenda Firmani, Fazenda Bianchese, Fazenda Aires Alves e rodovia.

VIA FAZENDA CAMPO BOM (DIVISA) – 01 Ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 07 horas 30 minutos – VOLTA ZONA RURAL 13 horas

Roteiro: Ponto inicial Fazenda Campo Bom.

VIA PROJETO AROEIRA – 02 Ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 06 horas – VOLTA ZONA RURAL 13 horas e 30 minutos.

Roteiro: Ponto inicial Aroeira, Fazenda Cascata, corredor sem terra, Fazenda Anísio Mariani, Fazenda Bom Retiro e Fazenda Japonesa.

VIA KASPER CHAPADÃO – 01 Ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 07 horas – VOLTA ZONA RURAL 13 horas

Roteiro: Ponto inicial Kasper, Armazéns Locatelli, Fazenda Chico Pio, Algodoeira Cacil Coton, ADM, Cargill, Fazenda Gávea e rodovia.

VIA ESTIVA/SANTA LUÍZA – 01 Ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 07 horas – VOLTA ZONA RURAL 13 horas

Roteiro: Ponto inicial Fazenda Bianchese, Fazenda Santa Luíza, Fazenda Estiva e rodovia.

VIA PADRÃO/BOM JESUS – 01 Micro-ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA CHAPADÃO DO SUL 07 horas – VOLTA ZONA RURAL 13 horas

Roteiro: Ponto inicial Fazenda Padrão, Fazenda Bom Jesus e rodovia.

VIA FAZENDA CAMPO BOM – 01 Ônibus

HORÁRIOS: SAÍDA FAZENDA 07 horas e 30 minutos – VOLTA ZONA RURAL 9 horas e 30 minutos. SAÍDA FAZENDA 13 horas e 40 minutos – VOLTA ZONA RURAL 15 horas e 30 minutos.

Roteiro: Ponto inicial Fazenda Campo Bom.

OBSERVAÇÕES: Os ônibus farão somente um percurso por via. Todas as chegadas e saídas serão da Praça Central e da Praça do Bairro Espatódia.

Comentários