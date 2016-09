Confira o resumo das novelas desta segunda-feira

NOVELAS DA GLOBO

Joana evita uma briga entre Bárbara e Manuela. Juliana acredita que Corrêa tenha raptado o cabrito. Cleyton sente ciúmes do sucesso de Rômulo com Krica e as meninas. Giovane teme que Gabriel esteja boicotando a partida de vôlei para prejudicar Caio. Joana dá uma nova ideia a Bárbara para divulgar a academia. Bárbara coloca a ideia em prática e enfrenta uma confusão na academia. Belinha se aproxima de Lucas e Juliana se incomoda. Corrêa se revolta contra a manifestação dos alunos. Ricardo se surpreende com a confusão na Forma.

SOL NASCENTE

Alice diz a Mario que está apaixonada por César. Mario conta para Ralf que se declarou para Alice. Alice confessa a Yumi que se envolveu com César e teme que sua amizade com Mario acabe. Tiago desiste de ir para o bambuzal, depois de pensar em Yumi. César escuta quando Patrick e Ana falam sobre os problemas financeiros da empresa do pai de Alice. Tanaka convida César para jantar. Felipe volta para São Paulo. Mario arruma um emprego para Paula. César questiona Alice sobre as intenções de Mario. Lenita se aproxima de Vittorio. Chica pressente que Mario salvará Alice.

HAJA CORAÇÃO

Penélope mente para Beto sobre o apartamento. Bruna coloca a família de Giovanni contra ele, dizendo que o rapaz se aliou a Aparício. Bruna descobre que Giovanni contou para Camila que ela foi sua namorada. Fedora sugere que Leozinho seduza Safira para apoio na candidatura à presidência do Grand Bazzar. Rebeca se irrita com o sucesso que Aparício faz com Penélope e Leonora. Dinalda encontra a carteira de Aparício e descobre que ele é o presidente do Grand Bazzar. Bruna procura Camila.

VELHO CHICO

Ceci reza por Martim. Queiroz afirma a Carlos que Martim foi embora. Cícero comenta com Tereza seu estranhamento com o comportamento de Encarnação. Bento e Beatriz elaboram um plano de governo para sua campanha. Lucas avisa a Santo que precisará dispor de sua fazenda para financiar o projeto de Miguel e Olívia. Raimundo reclama do apoio de Padre Benício à candidatura de Beatriz. Martim tenta se instalar em uma cidade ribeirinha. Santo teme perder sua fazenda.

JUSTIÇA

Vicente não gosta de ouvir as reclamações de Regina. Elisa chama Fátima para limpar o quarto de Isabela, que estranha a presença de Vicente. Fátima encontra uma caixa com pertences de Isabela e entrega para Elisa. Regina acredita que está sendo traída. Vicente começa a trabalhar na biblioteca. Regina arma um escândalo com Elisa e Sara registra. Regina e Vicente discutem. Sara e Heitor saem para jantar. Regina volta para casa embriagada. Elisa examina o conteúdo da caixa de Isabela. Elisa discute com Heitor.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta mateira.

ABISMO DE PAIXÃO

Elisa já está pronta para seu casamento com Gael. Dolores e Lucio a acompanham. Carmem fica só na fazenda, já que não foi convidada. Ramiro chega a fazenda para ver Carmem. Carmen pergunta por Ingrid e Ramiro diz que a matou. Na fazenda Arango, Damião, Almerinda e Florência se surpreendem quando veem Paulo chegar. Almerinda pede que vá embora dali assim que termine o casamento. Paulo chantageia Florência, pedindo lhe dinheiro em troca de seguir guardando o segredo quanto á sua gravidez.

A GATA

O Silencioso diz a Esmeralda que vai fazer Paulo e todos que a humilharam pedirem perdão. Esmeralda diz que Paulo vai se casar. Silencioso afirma que ele não o fará. Paulo pergunta a Mariano se ele sabe se Esmeralda realmente vai se casar com o Silencioso. Mariano diz que o irmão é muito tonto, pois prefere acreditar nos outros do que falar com a Esmeralda e tirar suas próprias conclusões. Esmeralda estuda e cada vez mais está se tornando uma mulher preparada. Mercedes sente inveja e está certa que Silencioso quer se casar com Esmeralda. Esmeralda se zanga quando Rita maltrata Centavinho. Perla pergunta a Rita por sua filha. Dona Rita está decidida a averiguar se Perla é mãe de Esmeralda. O Silencioso e Esmeralda são convidados para uma recepção na embaixada Francesa. Eles são citados como ?Marqueses Santa Cruz?. Dona Rita pergunta a Perla se ela a reconhece. Mariano se surpreende ao ver Esmeralda muito elegante e linda na recepção. Lorena se enfurece.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Joaquim espera por Manuela no estádio em Goiânia. Regina, que finge ser outra mulher chamada Paola, é a diretora da nova gravadora. A mulher diz que Omar foi muito bem no teste e que basta a mãe dele ir até o local para assinarem contrato. Joaquim pensa que Manuela desistiu de ir se encontrar com ele para sair com Priscila e Benjamim. Alegra e Nico se encontram. Nico diz que possui uma surpresa para a mulher. Flora consegue comprar a passagem para que Felipe vá para Goiânia. Rebeca presenteia Isabela com uma pulseira. Lola descobre que o pai foi enganado e está sem dinheiro. A menina conta para André. Os dois decidem vender coisas que gostam para arrecadar dinheiro para ajudar o pai. Omar chega em casa e diz para a mãe que foi selecionado para ser o baterista da nova banda da gravadora. Neusa não se sente bem. Frederico e Lurdinha ficam até mais tarde e entram na sala do Tomas. No dia seguinte, Tomas chama todos da empresa e diz que um dos dois roubou seu cheque. No vilarejo todos ensaiam para o casamento. Os Cúmplices ensaiam para o show e Felipe chega em cima da hora. Com participação da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, sob regência do maestro Eliseu Ferreira, os C1R cantam a música Cúmplices de Um Resgate para milhares de pessoas no show.

NOVELA DA BAND

SILA

Esma e Berzan se unem contra Boran e Sila. Berzan se recupera do tiro e planeja sequestrar Bedirhan. Boran fica sabendo que o pai de Zeliha desapareceu. Ceren se encontra com Dilaver e diz que pretende reabrir um processo contra Berzan. Sivan pede que Hussein se afaste de Ayse. Berzan pede à esposa que se prepare para receber um bebê em casa.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Zé Leão está pasmo diante da ordem de Maria Isabel. Catarina muito nervosa diante do documento que tem nas mãos. Miguel caminha pela vila e é alcançado por Almeida. Almeida ameaça Miguel e diz que se arrependerá de se intrometer com os grandes senhores da região. Miguel encara Almeida. Zé Leão nega fazer o que Maria Isabel pede. Quintiliano na cama com os olhos fixos em Catarina que está bastante ansiosa. Guilherme chega e se depara com a situação. Guilherme puxa Catarina pelo braço e Bá Teixeira vai atrás. Guilherme pede que Catarina deixe seu pai em paz e que ela está proibida de entrar na casa novamente. Almeida vai até Urraca e diz que Miguel está irredutível em sua decisão e pede que coloque a casa a venda o quanto antes. Urraca diz a Almeida que Guilherme vai salvar o engenho e que tem uma pepita de ouro. Um ourives examina a pepita de ouro diante de Guilherme. O ourives orienta que Guilherme deve deixar a pepita no cofre da câmara por garantia, Guilherme recusa. Almeida reage, incomodado, diante de Urraca. Almeida vai embora e deixa Urraca atônita. Tia Joaquina não deixa Juliana sair pela mata a procura de Esméria. Catarina visita Beatrice e elas conversam sobre Quintiliano. Catarina quer perguntar sobre o falecido marido de Beatrice, mas ela não se sente bem e fica tonta quase desmaia. Catarina grita por ajuda e Tito Pardo aparece para ajudar. Juliana fica sozinha com Catarina e pede para conversar na casa de tia Joaquina. Elas saem e Maria Isabel escuta tudo escondida e as seguem. Petúnia conversa com dr. Pacheco que pergunta se está tudo em paz na pensão. Petúnia responde que está entendendo com Rosalinda e que ela concordou em compartilhar a chefia da pensão. Juliana conversa com Catarina e explica o sumiço de Esméria. Maria Isabel escuta tudo escondida. Catarina conta a Juliana sobre o motivo de sua permanência na vila. Juliana promete que fará tudo para ajudar Catarina encontrar a irmã. Maria Isabel ouve a conversa e lembra de uma conversa com Esméria na infância sobre seu verdadeiro nome. Maria Isabel fica atordoada, ainda escondida. Beatrice está na cama e chora copiosamente e abraça Tito Pardo e tem devaneios com Quintiliano. Catarina pede que Juliana ajude a encontrar os documentos quando Maria Isabel se revela com raiva. Maria Isabel faz ironia com Catarina já se coloca diante de Maria Isabel e a encara.

A TERRA PROMETIDA

Samara chora ao presenciar Josué beijando Aruna. Léia se assusta ao ver a filha transtornada e tenta ampará-la. Sandor diz que não deixará Jericó. Tibar pede para o filho matar Tobias durante os treinamentos. Léia pede para a filha manter a calma e avisa que Aruna não pode vê-la neste estado. Acsa reclama da atitude de Gibar e Jéssica diz que ela não deveria ter menosprezado Otniel. Léia ampara Samara dizendo que ela ainda terá Josué. Mibar decide comprar roupas novas para Neziá. Léia diz que Samara precisa controlar a raiva. Deus fala com Josué e diz que é preciso circuncidar os filhos de Israel. Marek conversa com Kalesi sobre Sandor e demonstra ciúmes. O filho de Tibar vai até a masmorra para treinar os gladiadores. Adélia avisa que transformará Neziá em uma mulher linda. Kalu vai até a casa de Milah pedir comida. Orias chega e o menino se esconde. Kalesi pede ajuda a Merodaque para conquistar o amor de todos os homens. Tobias começa a treinar com Sandor. Neziá discute com Adélia e desiste de experimentar novas roupas. Tobias se enfurece ao lembrar da tortura que sofreu. Ele avança para cima de Sandor. Jéssica parabeniza Salmon pela nova função. Sandor admira a coragem de Tobias e segue treinando o hebreu. Temá e Isaque dão dicas para Pedael conquistar Neziá. Jéssica diz à Neziá que o importante é ela se sentir bonita. Mara aconselha Sama a preparar um jantar para falar sobre a gravidez com Boã. Ruth tenta opinar no preparo do jantar e Sama recusa ajuda. Setur conversa com Boã e diz que Ruth poderia ser uma segunda esposa. Josué fala com Eleazar sobre a conversa que teve com Deus. Merodaque faz ritual para ajudar Kalesi a atrair qualquer homem. Sandor impede Tibar de matar Tobias. Melquias pede para liderar os guerreiros junto a Salmon. Josué explica que ele ainda não está preparado para tal função. O filho de Acã deixa a tenda do líder hebreu com muita raiva. Aruna e Quemuel trocam palavras de afeto. Samara se esforça para tentar esconder a raiva que sente por Aruna. Em meio ao ritual pagão, Kalesi afirma que Sandor será dela. Samara flagra uma mulher desconhecida roubando um saco de grãos no celeiro e a ameaça com uma foice.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

