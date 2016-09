Está confirmado para o próximo domingo 17, no CTG- Cultivando a Tradição, a presença das Garotinhas de Ouro. O show será realizado juntamente com Churrasco, que será o tradicional “Costelão” com acompanhamento de cupim, salada, arroz, farofa, maioneses e sobremesas.

ACESSE E VEJA O CLIPE

A domingueira, com As Garotinhas de Ouro, será das 13 às 17 horas, em comemoração à Semana Farroupilha.

O Patrocínio do show e da Manfred Produções e Winzard.

