Realizado na noite deste sábado em Chapadão do Sul, o show da dupla Oswaldir e Carlos Magrão, pela a Manfred Produções.

O salão do CTG ficou completamente lotado e o próprio se empolgou com as músicas tradicionais do sul do País.

Quem também deu um show à parte, foi a dupla Lurdinha & Paulinho, que abriram e encerram a noite dom muita música sertaneja.

