Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Fase em que receberá benefícios inesperados conseguirá atrair a simpatia dos outros e será muito feliz, em sua vida familiar, amorosa e será bem sucedido profissional e financeiramente. Viagem e contatos pessoais propícios.

TOURO – Você está vivendo um dos melhores períodos do ano em todos os sentidos, mas deverá evitar o gasto desnecessário de dinheiro e tudo que possa prejudicá-lo de um ou de outro modo.

GÊMEOS – Pense no seu êxito e não dê importância aos boatos e impressões negativas. Atravessa um bom período material do ano. Poderá progredir muito através do próprio esforço. Pessoas alegres e expansivas podem alegrar você.

CÂNCER – Grandes possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Procure ser mais amigo e cortês a fim de ganhar dinheiro e conquistar simpatias. Possibilidades de ganho na loteria ou ter sua situação mudada para melhor a qualquer momento.

LEÃO – Excelente fase aos novos empreendimentos e bons lucros na compra e venda de bens móveis e imóveis. Novas amizades poderão alertá-lo em algum sentido. Sucesso em diversões e na vida romântica. Você receberá elogios.

VIRGEM – Muita produção profissional e muita facilidade para arranjar empréstimos de dinheiro para solucionar suas dificuldades financeiras. No transcorrer do período, procure controlar mais sua alimentação. Evite irritar-se.

LIBRA – Disposição um tanto quanto precipitada. Tendência ao nervosismo e as ações mais violentas, estão previstas para você. Evite tais coisas para que possa coordenar melhor sua vida. Êxito em assuntos ocultos. Procure se organizar.

ESCORPIÃO – Com energia mental, com otimismo, realizará muito neste período, principalmente no que possa contar com a colaboração de pessoas amigas. Evite atrasos na execução de tarefas importantes. Não faça promessas que não possa cumprir.

SAGITÁRIO – Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim estará você neste momento que tem tudo para ser muito bom. Mas evite estragar tudo isso por causa do orgulho pessoal. Procure deixar as fantasias de lado e coloque em prática suas ideias.

CAPRICÓRNIO – Poderá ter algumas decepções, neste período. Maiores serão suas chances de sucesso profissional, social e para articulações de novos planos. Bom para o amor. Não permita que o momento seja desperdiçado apenas com futilidades.

AQUÁRIO – Trate de seus assuntos pessoais e financeiros com o máximo de cuidado, pois qualquer erro poderia acarretar-lhe sérios prejuízos. As coisas só irão se encaixar se você se organizar dentro de suas possibilidades.

PEIXES – Indícios de bons contatos com pessoas idosas e bom nível financeiro e material. Aproveite a oportunidade para tirar alguma lição. Forte magnetismo pessoal. Procure rever as pessoas amigas e mostre o quanto você se preocupa com elas.

