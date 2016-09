Homem perde controle do carro e cai no canal da 33

Por volta das 01hs00 deste domingo, um homem não identificado, perdeu o controle do seu veículo Ford Escort, branco, HQT1990, Três Lagoas, MS e veio a cair no canal de escoamento de agua da rua 33, com a rua 12.

Segundo testemunhas, o homem descia a rua 33 em direção a rodovia MS 306, quando veio a cair no canal. Ele próprio saiu do carro, sem ferimentos e seus amigos que chegaram atrás, pediram para ele ir embora porque senão seria preso.

A Policia Militar esteve no local, colheu depoimento das testemunhas e vai tentar localizar o motorista.

