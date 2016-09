Coronel da PM é preso em flagrante acusado de estuprar menina de 2 anos

Um coronel reformado da Polícia Militar foi preso, na madrugada deste domingo, com uma criança de 2 anos do sexo feminino que estava completamente nua dentro do seu veículo. O flagrante foi feito por policiais do 22º BPM (Benfica), na Rua Barreiros, em Ramos, na Zona Norte do Rio. Ao perceber que os PMs dariam prosseguimento à ocorrência, o oficial ainda tentou subornar os militares. Pedro Chavarry Duarte, de 62 anos, é o atual presidente da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

De acordo com informações passadas pelos PMs que levaram o coronel para a Cidade da Polícia, no Jacaré, uma denúncia anônima dava conta de que um homem estava com uma criança nua e que chorava muito, dentro de um veículo Jetta branco estacionando em um posto de gasolina. Ao chegarem no local, os policiais constataram que se tratava do coronel Chavarry Duarte.

Depois de se identificar, o coronel pediu para que os policias não dessem prosseguimento à ocorrência e que resolvessem a situação ali mesmo. Percebendo que estava sendo subornado, um dos policiais passou a filmar o oficial que chegou a falar: “Resolvo tudo na segunda-feira. Na segunda vai fazer sol. Tá ventando, hoje. Vamos acabar com essa ocorrência”. Ainda de acordo com o relato dos PMs que participaram da prisão, o oficial ainda ofereceu vantagens e fez gestos como se estivesse oferecendo dinheiro.

Passados alguns minutos, uma mulher, ainda não identificada, apareceu no local e informou que a mãe da menina estava presa e que ela era responsável por tomar conta da criança. Ela foi orientada a comparecer à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima para prestar esclarecimentos durante a semana e, portanto não foi presa. No registro de ocorrência, ela aparece como envolvida no caso. Logo depois, uma outra mulher chegou ao local com a certidão de nascimento da menina. Ela afirmou para os PMs que o oficial dava dinheiro para sair com a garotinha.

De acordo com a Polícia Civil, a delegada Carolina Marins, da Central de Garantias, após apreciar as provas, autuou em flagrante o coronel reformado pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção ativa. A criança foi entregue aos responsáveis legais e será encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) para entrevista de revelação. Cópias do procedimento serão encaminhadas ao Conselho Tutelar, para garantir a assistência à criança, e à 21ª DP (Bonsucesso) para prosseguir na investigação quanto a possíveis envolvidos no crime.

Imagem de respeito na corporação

No site da Caixa Beneficente, um histórico destaca os pontos altos da carreira do coronel Pedro Chavarry na Polícia Militar. Segundo o site, ele ingressou na PM com apenas 19 anos, e três anos depois se tornou aspirante. Dentro da corporação passou por vários batalhões, entre eles o 4° Batalhão em São Cristóvão, o 8° em Campos de Goytacazes, 14° em Bangu e o 16° em Olaria. A publicação ainda destaca que o oficial “adquiriu experiência necessária para se tornar um homem influente e bem visto dentro da corporação”.

Formado em Direto e com 42 anos na PM, Chavarry está há quase seis anos no comando da Caixa Beneficente e ainda tem em seu currículo a passagem pelo gabinete de quatro comandantes-gerais, relações-públicas da Polícia Militar, membro da mesa diretora da irmandade de Nossa Senhora das Dores da PM e Diretor Social da Caixa Beneficente na gestão do ex-presidente da instituição Ary Lopes.

Em nota divulgada pela Polícia Militar, a corporação afirma que “repudia e combate qualquer tipo de crime” e confirma que o oficial ofereceu vantagens aos policiais militares. “A equipe recusou a oferta e o conduziu preso para o registro. O Policial já foi conduzido para a Unidade Prisional em Niterói”.

Veja a nota da Polícia Civil na integra:

“De acordo com a Central de Garantias, policiais militares conduziram na noite de ontem, dia 10 de setembro, o Coronel da Polícia Militar, reformado, Pedro Chavarry Duarte, de 62 anos. De acordo com os policiais militares, o referido coronel reformado foi encontrado em um carro com uma criança de dois, nua. O autor, para não ser conduzido e se manter impune, ofereceu vantagens aos policiais militares. A Delegada de Polícia Carolina Marins da Central de Garantias, após apreciar as provas, autuou em flagrante o coronel reformado pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção ativa. A criança foi entregue aos responsáveis legais e será encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima – DCAV para entrevista de revelação. Cópias do procedimento serão encaminhadas ao Conselho Tutelar, para garantir a assistência à criança, e à 21ª Delegacia de Polícia para prosseguir na investigação quanto a possíveis envolvidos no crime.”

Veja a nota da Polícia Militar na Integra:

“De acordo com informações do 22º BPM (Maré), na noite de sábado (10/09), a unidade foi acionada para checar denúncia de estupro de vulnerável em Ramos e chegando ao local encontrou o veículo informado pelo denunciante. O carro foi abordado pelos policiais militares e no seu interior estava um senhor junto de uma criança nua. O senhor se identificou como Policial reformado e pediu que a ocorrência fosse encerrada, oferecendo vantagens aos policiais militares. A equipe recusou a oferta e o conduziu preso para o registro. O Policial já foi conduzido para a Unidade Prisional em Niterói.

A Polícia Militar repudia e combate qualquer tipo de crime”.

