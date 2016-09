Com o tema ‘República das Carretas’ começou a Semana Farroupilha em Chapadão do Sul

Foi aberta na manhã deste domingo a Semana Farroupilha 2016, com a fusão da Centelha da Chama Crioula, realizada nas dependências da Campeira, do Centro de Tradições Gaúchas –CTG, de Chapadão do Sul.

O CTG está comemorando este ano, 30 anos de sua fundação e, para comemorar essa data, a Semana Farroupilha, homenageia os fundadores do CTG.

Na abertura, o patrão do CTG, Airton Aguiar, falou da importância de cada uma das 11 pessoas, que se reuniram na fazenda do falecido Élio Rosim e iniciaram o processo da edificação do CTG, mantendo viva a cultura e as tradições do Rio Grande. Agradeceu a sua patronagem, as pessoas presentes e deu por aberta a 30ª Semana Farroupilha do CTG.

Falou em nome dos homenageados, Sérgio Kasmiquizak, que agradeceu à homenagem, narrou um pedaço da história do CTG e parabenizou a patronagem que mantem viva as tradições no município.

Após a abertura foi realizado o tradicional churrasco, músicas tradicionais ao vivo, danças e a participação dos membros da campeira, numa competição interna de laço cumprido.

O tema dos Festejos Farroupilhas de 2016, quando se comemoram os 180 anos da proclamação da República Rio-grandense, será ‘República das Carretas’.

PROGRAMAÇÃO

12/09 – SEGUNDA-FEIRA

– Jantar (Caldeirada)

R$ 15

13/09 – TERÇA-FEIRA

– Jantar (Rabada)

R$ 15

14/09 – QUARTA-FEIRA

– Jantar (Porco com polenta)

R$ 15

15/09 – QUINTA-FEIRA

– Jantar (Dobradinha)

R$ 15

16/09 – SEXTA-FEIRA

– Jantar (Macarronada, frango e polenta)

R$ 15

17/09 – SÁBADO

– Almoço (Feijoada)

R$ 20

18/09 – DOMINGO

– Almoço (Costelão e cupim)

R$ 25

19/09 – SEGUNDA-FEIRA

– Jantar (Mandiocada com carne de porco)

R$ 15

20/09 – TERÇA-FEIRA

– Jantar (Carreteiro)

R$ 15

A patronagem informa que já estão à venda, na secretaria do CTG, os ingressos para o almoço de abertura, no domingo (11), na sede Campeira.

Homenageados da Semana Farroupilha

Antônio de Assunção

Ari Nogueira Nunes

Édio Batistti (in memoriam)

Élio Vicente Rosin (in memoriam)

Elso Gilmar Bandeira

Euzébio Pozzer (in memoriam)

Júlio Alves Martins

Júlio Ivanir Pfeifer

Nerci Afonso Tonezzer

Paulo Roberto Dias Batista

Sérgio dos Santos Kazmirczak

