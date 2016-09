Acidente na BR 158 teve uma vítima fatal e foi no km 16

O acidente automobilistico que ocorreu na tarde de hoje não foi próximo ao entroncamento de Itajá, mas sim no km 16, no município de Cassilândia. Segundo Fábio Lata, que se encontra no local, aparentemente teria sido um capotamento e uma mulher estava dirigindo. Ela faleceu no local, mas ainda não foi retirada do veículo. O carona, um homem, foi socorrido por populares e se encontra na Santa Casa. O Cassilândia Noticiais foi informado que ele está bem, consciente, e aparentemente teve apenas uma fratura no braço. É informação preliminar e extra-oficial.

O veículo é uma S 10 preta, com chapa de Mandaguari, Estado do Paraná.

O local está sendo preservado por uma equipe da Polícia Militar Ambiental . Estava de passagem. Aguarda a chegada da Polícia Rodoviária Federal e da perícia. Ao mesmo tempo está controlando o trânsito. A caminhonete está no meio da pista. Segundo Fábio Lata, o movimento é intenso neste momento.

A equipe da Polícia Ambiental que está dando assistência é formada pelos sargentos Evaldo, Cléia e o cabo Dias.

Pede-se para que curiosos não se dirijam para o local, pois apenas criará maiores problemas no trânsito.

Comentários