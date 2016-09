Rosalin confirma geração de empregos em sua próxima gestão

Na grande reunião que aconteceu no Centro de Figueirão, na Rua Camapuã, o candidato a prefeito, Rogério Rosalin (PSDB), comprometeu-se com a população a se dedicar nos próximos quatro anos à geração de vagas de emprego. O compromisso foi firmado, diante de centenas de pessoas que aplaudiram a Coligação Todos Por Figueirão, pelas propostas que condizem com a realidade do município, durante a reunião nesta quarta-feira (7).

“Apenas concluindo obras que estão em andamento, já conseguimos abrir novas vagas e privilegiar os moradores de Figueirão. A creche municipal é um exemplo, que ao finalizada, dará oportunidades de emprego aos profissionais da educação e de outros setores”, afirma Rosalin.

“Gerar emprego, assinar carteira de trabalho é o mesmo que oferecer dignidade às pessoas. Torná-las independentes e ativas economicamente. Com isso o muncípios só tem a ganhar”, ressalta o tucano.

Rosalin também agradece os eleitores de Figueirão, que têm assumido compromisso com o 45 e comparecido em massa às reuniões. “A Rua Camapuã foi tomada por pessoas que aprovam nossa gestão. Isso nos deixa muito feliz, mas também nos impõe a responsabilidade de retribuir esse ato, em ações efetivas”, sinaliza ele ao agradecer os eleitores que compareceram à reunião.

Fonte: Rogério Rosalin 45

