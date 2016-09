Indeferida a candidatura de Paulinho Torre Forte e deferida a de Jair Boni

A Justiça Eleitoral manteve o pedido de impugnação apresentado pelo Ministério Público contra a candidatura a vice-prefeito de Paulinho Torre Forte, na chapa de Armando do Café. Também manteve impugnação de uma candidata a vereadora que tinha uma multa eleitoral sem quitar. Foi solicitada a impugnação de Paulinho por ter apresentado programa religioso após o período permitido pela Lei Eleitoral.Os dois, Paulinho e a candidata a vereadora, tiveram suas solicitações de registro das candidaturas indeferidas.

As impugnações feitas contra Jair Boni por Marcio Amador Esteve, Flávio Rodrigues de Jesus e pelo Partido Republicado da Ordem Social que discutiam sobre as contas do ex-prefeito julgadas pelo TCU foram consideradas improcedentes. Portanto, Jair Boni teve o seu pedido de registro deferido.

Recursos poderão ser apresentados. Todos os prazos vencerão na segunda-feira.

As publicações das decisões ocorrem no próprio Cartório Eleitoral.

Comentários