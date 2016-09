Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso Redação

ÁRIES – A elevação de sua inteligência será evidente nesta fase em que o planeta Júpiter está ajudando-o. Todavia, deverá evitar atritos e discussões e tudo que possa de uma forma, prejudicá-lo, física e mentalmente.

TOURO – Muito boa influência para tratar de negócios e assuntos pendentes, para melhorar sua capacidade profissional e para iniciar tratamento de saúde. A vida amorosa necessita de paz e compreensão e o lar também.

GÊMEOS – Período em que fará muitas relações, mas poucas amizades sinceras e leais. Por outro lado, é bom ir se precavendo, pois você entrará em uma desfavorável fase do ano. Continue sua luta e não desanime.

CÂNCER – Este será um período benéfico para você começar ou levar avante negócios e empreendimentos monetários. Os presságios para esta fase são mais promissores para empréstimos, realização de negócios ou compra e venda de objetos e imóveis.

LEÃO – Nada de imprevidência. Poderá estragar suas possibilidades de ser bem sucedido neste momento. Quando a lua se encontra em bom aspecto como agora para você, deve analisar suas boas chances profissionais.

VIRGEM – Tenha um pouco de cautela com a saúde, principalmente com a garganta. Fase delicada para a saúde. Será preciso cuidar mais do organismo bem como dos interesses da família, do lar e da sua estabilidade.

LIBRA – Período benéfico para cuidar de assuntos financeiros e sociais. Colegas de trabalho irão proporcionar melhores oportunidades. Aguarde boas notícias de parentes afastados. Tome cuidado com excesso de velocidade ao dirigir veículos.

ESCORPIÃO – Excelente fase aos novos empreendimentos e bons lucros na compra e venda de bens móveis e imóveis. Novas amizades poderão alertá-lo em algum sentido. Sucesso em diversões e na vida romântica.

SAGITÁRIO – Grandes possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Procure ser mais cortês a fim de ganhar dinheiro e conquistar simpatias. Possibilidades de ganho na loteria ou ter sua situação mudada para melhor a qualquer momento.

CAPRICÓRNIO – Momento em que sua mente estará bastante alerta para obter novas e valiosas informações em relação aos amigos e parentes. Fase boa para passeios e diversões.

AQUÁRIO – Não invente coisas novas, neste período. Deixe para uma época mais propícia. Tome cuidado com acidentes, causados por inflamáveis e corrosivos, e cuide de sua saúde e reputação. Neutro ao amor.

PEIXES – Amigos ou colegas de trabalho devem auxiliar você neste período. A influência astral é das melhores para fazer novas amizades e contatos públicos, pois estará com ânimo para falar e influenciar os outros.

