Emissora de rádio é alvo de atentado a bomba e duas pessoas ficam feridas

Duas pessoas sofreram ferimentos em um atentado ocorrido na noite desta sexta-feira (9) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã – localizada a 323 km de Campo Grande.

O alvo do atentado foi a tradicional rádio Amambay 570, que pertence ao senador Robert Acevedo e ao intendente de Pedro Juan, José Carlos Acevedo. Segundo as informações preliminares, uma granada foi jogada no local.

A radialista Patrícia Ayala, que estava apresentando um programa no momento do atentado, por volta das 20h40, ficou ferida levemente, assim como um entrevistado que estava no estúdio da rádio.

Equipes da polícia paraguaia estão no local. Ainda não há informações sobre quem poderia ter cometido o crime e a motivação para que ele tenha acontecido, mas a primeira suspeita que surge é que haja relação com o crime organizado que atua na região de fronteira e que teve conflitos intensificados após a morte do chefe do tráfico Jorge Rafaat.

Perto do local do atentado, coincidentemente, está o jornalista douradense Antonio Coca. “Estou perto da rádio. A movimentação é grande. Uma forte explosão foi ouvida aqui no bairro Guaraní”, conta Coca, acrescentando ainda que o caso ocorreu há cerca de 200 metros do local onde está hospedado.

Nyelder Rodrigues, Campo Grande News

Comentários