Acontece neste sábado em Chapadão do Sul, o grande show da dupla Oswaldir e Carlos Magrão. O show é uma realização da A Manfred Produções.

O evento será no dia CTG – Cultivando a Tradição, no sábado, no começo da Semana Farroupilha, com início às 21hs30. Antes haverá apresentação da dupla Lurdinha & Paulinho.

Considerado um dos grandes shows do ano, as mesas do baile já estão em fase final, os interessados poderão fazer a reservas através dos telefones: (67) 9 9828 – 9973

Comentários