Credenciamento de imprensa para as eleições começa nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (12), podem solicitar seus credenciamentos os jornalistas e empresas de comunicação interessados em acompanhar a divulgação dos resultados das Eleições 2016 na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), na Capital.

Os profissionais devem fazer a solicitação encaminhando ao e-mail imprensa@tre-ms.jus.br, os nomes completos e números dos registros profissionais dos jornalistas e o nome da empresa para a qual trabalham. O prazo vai até o dia 23 de setembro.

As credenciais serão entregues ao responsável pela solicitação no período de 28 de setembro a 01 de outubro, na Assessoria de Comunicação do TRE-MS, localizada na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 23, Parque dos Poderes.

As empresas de rádio devem providenciar, caso necessitem, a instalação de uma linha telefônica no pátio do TRE, até o dia 01 de outubro, para transmitir as informações do local. A data e o horário da instalação devem ser agendados com os servidores Jorge Alan ou Brasilino, pelo telefone (67) 2107-7194.

No dia das Eleições, somente terá acesso às áreas reservadas à imprensa, na sede do TRE-MS, os profissionais que estiverem devidamente identificados com a credencial. Já os veículos utilizados pela imprensa poderão entrar na quadra do TRE, impreterivelmente, até as 16h do dia 02/10.

Ascom do TRE/MS

Comentários