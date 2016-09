Confira o resumo das novelas deste sábado

Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos no sábado.

SOL NASCENTE

Tanaka e Yumi contam as novidades para Alice. Mario volta para casa e toda a família De Angeli se emociona. Bernardo chega a Arraial. Damasceno pensa em espalhar cartazes com a foto de Geppina pela cidade. Yumi e Bernardo trocam olhares e Mieko percebe. Dois anos se passam. Alice e César voltam do Japão e Mario vê os dois se beijando no aeroporto. César sente ciúmes de Mario e decide ir para Arraial com Alice. Mario afirma a Gaetano que lutará para ficar com Alice.

HAJA CORAÇÃO

Fedora e Tancinha armam barraco. Lucrécia diz para Aparício ficar de olho que Fedora está tentando convencer Safira a apoiá-la. Dinamite ameaça vida de Fedora para Leozinho. Carol e os irmãos passam aperto e cogitam pedir dinheiro para Apolo. Apolo faz ensaio fotográfico sensual com Tamara. Murilo vê Carol imitando a voz de Afonso ao telefone e questiona atitude. Bruna revela a Francesca que Giovanni está apaixonado por Camila. Tamara provoca Apolo e os dois acabam se beijando.

VELHO CHICO

Martim encontra o dossiê que Encarnação deu a Bento e pede ao vereador que se afaste de suas investigações. Ceci presenteia Martim. Encarnação discute com Iolanda. Iolanda comenta com Dalva que deixará a fazenda. Carlos provoca Bento no bar de Chico Criatura. Tereza é chantageada por Carlos. Bento desiste de sua investigação e Encarnação fica furiosa. Ceci tem um mau pressentimento com Martim.

JUSTIÇA

Não há exibição de capítulos no sábado.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Não há exibição de capítulos no sábado.

ABISMO DE PAIXÃO

Não há exibição de capítulos no sábado.

A GATA

Não há exibição de capítulos no sábado.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Não há exibição de capítulos no sábado.

NOVELA DA BAND

SILA

Boran percebe que está sendo espionado. O pai de Zeliha atira em Berzan e é alvejado pelos seguranças dele. Sila se preocupa quando tenta falar com a babá de Bedirhan e não consegue.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Não há exibição de capítulos no sábado.

A TERRA PROMETIDA

Não há exibição de capítulos no sábado.

