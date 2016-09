UEMS de Cassilândia oferta até 15 vagas para Mestrado em Agronomia

O Programa de Pós-Graduação em Agronomia ofertado na Unidade da UEMS de Cassilândia lançou Edital de abertura de matrículas para alunos regulares, contemplando até 15 vagas, com início das aulas previsto ainda para 2017.

Com área de concentração em Sustentabilidade na Agricultura, o Programa objetiva formar recursos humanos capacitados na expansão de uma agricultura competitiva e sustentável, em duas linhas de pesquisas (1) Manejo de Culturas, Fitossanidade e Agrostologia; (2) Uso e Manejo da Água, Solo e Ambiente de Cultivo.

Podem inscrever-se no processo seletivo os profissionais graduados em Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Zootecnia e Ciências Biológicas. Candidatos que estejam cursando o último semestre dos cursos de graduação citados também poderão se inscrever.

A documentação exigida para inscrição (constante no item 2, no Edital) deverá ser entregue no período de 8 de setembro a 21 de outubro, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 16h30, em envelope devidamente lacrado e identificado com o nome do candidato e do Programa no seguinte endereço: Secretaria da Pós-Graduação; UEMS – Unidade Universitária de Cassilândia; Rodovia MS 306, km 6,5; Cassilândia-MS, CEP: 79540-000.

No endereço eletrônico www.uems.fapems.org.br será disponibilizado o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100. As instruções para gerar o boleto estão disponíveis em:http://www.portal.uems.br/pos_graduacao/detalhes/agronomia-cassilandia-mestrado-academico/inscricoes , sendo que o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 21 de outubro.

Mais informações estão disponíveis na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (8), nas páginas 23 e 24, disponível neste link. O Cronograma completo do processo seletivo segue abaixo.

Assessoria de Comunicação da UEMS.

