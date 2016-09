Superintendente da IACO Edson Rocha declara apoio a João Carlos e Buzolli

“Se tem alguém preparado e com capacidade para administrar Chapadão do Sul, essa pessoa é você João Carlos Krug”. Com essas palavras o superintendente da IACO, Edson Rocha, aderiu à rede de apoio à candidatura de João Carlos Krug e Buzolli a prefeito de Chapadão do Sul, nas eleições de outubro deste ano.

“João Carlos conhece como ninguém as entranhas da cidade de Chapadão do Sul. E como gosta da cidade, tenho certeza que ele será novamente o melhor prefeito e, ainda com ao apoio do governador, o nosso município, voltará a ser destaque e com certeza o mais próspero do estado” afirma o superintendente da IACO

Edson Rocha é hoje uma das pessoas mais respeitadas do setor produtivo do município, administra uma empresa com mais de 1.500 funcionários e sem dúvida é a pessoa mais credenciada para falar da política municipal, pelo fato que ao longo desses mais de 30 anos no município, teve sempre em contato com o executivo municipal.

Assessoria da Coligação

