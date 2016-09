Meninas de Chapadão vencem no vôlei dos Jogos da Juventude

A segunda manhã de partidas dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) foi de estreia para as equipes femininas de vôlei de Chapadão do Sul e Aquidauana. Atuais medalhas de ouro e prata, os times venceram seus confrontos nessa quinta-feira (8).

As garotas da escola Jorge Amado de Chapadão do Sul, campeãs brasileiras em 2015, enfrentaram as da Odete Ignez de Nioaque. As campeãs impuseram seu jogo e ganharam por 2×0.

Depois foi a vez do time do Instituto Falcão de Aquidauana entrar quadra. As meninas jogaram concentradas e não tiveram dificuldades em superar a equipe de Batayporã, por 2×0.

Organizados pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), os Jojums seguem até o dia 12 de setembro. A fase classificatória termina nesta sexta-feira (9).

Assessoria de Comunicação Fundesporte

