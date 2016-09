Justiça apreende 235 toneladas de soja em 2 fazendas em Primavera

Cerca de 235 toneladas de sementes de soja supostamente piratas foram apreendidas em Primavera do Leste, além de documentos e discos rígidos de computadores. Na fazenda Lua Nova foram encontrados cerca de 4,2 mil kg em três big-bags (sacos de armazenamento). Na fazenda Juriti foram encontrados 231 mil kg em 330 big-bags.

A apreensão ocorreu em 20 de agosto, em cumprimento a medida cautelar expedida pela juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Viviane Brito Rebello Isernhagen. Ação foi movida pelas empresas Nidera Sementes e Dupont do Brasil contra as empresas Marcos Bravin e Outros e Asseplan Planejamento Agropecuário.

Os produtores acionados foram Marcos Bravin, Pedro Geraldo Bravin, Luis Bravin e o técnico agrícola Edson Hoshika, proprietário da Asseplan. Os oficiais de justiça lacraram os lotes e elegeram Douglas Geraldo Bravin, filho de Pedro Geraldo Bravin, como fiel depositário, sendo advertido que em caso de descumprimento da ordem de guarda e conservação dos lotes de sementes aprendidos incidirá em multa de R$ 500 mil.

Na semana passado, em operação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) também fez apreensão de sementes piratas. Oito fazendas foram autuadas nos municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop e Primavera do Leste. A ação ocorreu durante uma semana e contou com fiscais de Goiás, Mato Grosso Sul, Tocantins e Paraná. Ao todo sete equipes atuaram na operação. As sementes piratas mais encontradas são de soja e a principal irregularidade observada é a falta da declaração de produto. (Com Assessoria)

