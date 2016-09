Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Fase em que se não precaver, facilmente poderá ver-se envolvido em escândalos e discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe digam respeito.

TOURO – Muito bom momento para fazer novas experiências científicas ou psíquicas para a assinatura de contratos e as diversões, prazer e a vida sentimental e amorosa. Pode iniciar novos contatos sociais, o fluxo favorece. Ascensão material.

GÊMEOS – Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, atividades ou de residência. Tendência à depressão psíquica o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em todos os sentidos, e cuide de sua saúde e moral.

CÂNCER – Todos os assuntos importantes, particularmente os de ordem financeira, se tratados com interesse e inteligência, obterão os mais excelentes resultados. Tendências a aventuras o esperam. Procure moderar o fumo.

LEÃO – Momento que terá sucesso em tudo que está relacionado com a educação de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência à especulação e muito sucesso nos negócios. Excelente período.

VIRGEM – Pense positivamente e não se intimide diante das dificuldades que terá neste momento. Haja conscientemente, que conseguirá resolver todos os seus problemas mais sérios. Êxito romântico e em negócios com o sexo oposto.

LIBRA – Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muito benefício receberá em breve. Cuide de sua aparência.

ESCORPIÃO – Benéfica influência astral para tratar de questões sociais pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e a sua prosperidade profissional. Contudo, as disputas no lar deverão ser evitadas.

SAGITÁRIO – Este é um ótimo período, pois tudo indica que obterá êxito, em negócios ou questões ligadas ao comércio de materiais de ensino, de um modo geral. Sucesso social, profissional e amoroso.

CAPRICÓRNIO – Período benéfico. Cuide de si e aproveite para exaltar suas qualidades intelectuais e artísticas. O momento é favorável, amparando-o no campo profissional e financeiro. Período positivo que o beneficiará muito e de modo decisivo.

AQUÁRIO – Não é uma fase propícia aos negócios arriscados ou novos. Mas por outro lado, o fluxo deverá elevar sua inteligência e seu estado de saúde e propiciar-lhe ótimas chances, no terreno profissional e amoroso.

PEIXES – Período em que terá sucesso em tudo que está relacionado com o ensino e a educação de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência à especulação e muito sucesso nos negócios. Excelente ao amor.

