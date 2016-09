Governador Reinaldo Azambuja inaugurou a rodovia que da acesso a IACO Agrícola

O governador Reinaldo Azambuja entregou na tarde desta quinta-feira (8) R$ 15,9 milhões em infraestrutura para o município de Chapadão do Sul.

A pavimentação, drenagem e a sinalização do trecho de 15 quilômetros da MS-425, via que dá acesso à usina de cana e álcool e a uma área de 130 mil hectares com vocação agrícola predominante de milho, soja e algodão, recebeu a maior parte dos valores investidos. Foram R$ 13,9 milhões que além de melhorar a logística da região impactarão diretamente na expansão da usina, que irá aumentar a planta no Estado e também passará a produzir açúcar.

Para o superintendente da usina, Edson Luiz da Rocha, o asfalto ajudou bastante na logística dos funcionários, que levavam uma hora e meia para chegar, passaram a fazer o percurso em 30 minutos. “ O asfalto não foi um benefício só para a indústria, mas trouxe qualidade de vida para os funcionários. E ele não atende só a usina, tem toda região produtora em volta, o que representou um grande avanço. Com a ampliação da nossa planta pretendemos chegar nos próximos dois anos ao auge da nossa produção, ou seja, queremos chegar a moer 4,7 milhões de toneladas de cana. Já estamos concretizando a ampliação da nossa planta e vamos começar a construir a fábrica de açúcar também”.

Texto: Raquel Pereira – Fotos: Edemir Rodrigues

Comentários