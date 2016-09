GOVERNADOR anuncia ações de infraestrutura para Chapadão do Sul durante comício de apoio de João Carlos Krug

Centenas de pessoas lotaram o Salão de Eventos do CTG Cultivando a Tradição para acompanhar a “eletrizante” a participação do Governador Reinaldo Azambuja em sua declaração de apoio à candidatura de João Carlos Krug e João Buzoli na noite desta quinta-feira. O ato político contou com as presenças de empresários, lideranças políticas e moradores de todos os bairros. Após reunião com Krug Azambuja adiantou a possibilidade de implantação de várias ações importantes a curto prazo em Chapadão do Sul como o “Cheque Moradia” para diminuir o déficit habitacional no município, a captação de R$ 4 milhões de recursos federais para serem aplicados por indicação da população, obras de ampliação da MS-306 (incluindo possibilidade de federalização) e o início do estudo para a revitalização das passagens dos viadutos que dividiu a cidade e a opinião dos moradores.

O evento político foi realizado na reta final da campanha e foi muito importante para manter elevado o astral dos colaboradores e eleitores do tucano João Carlos Krug e do trabalhista João Buzoli. O governador reiterou o alerta sobre os “prometedores de plantão” porque o resultado das urnas terá reflexo direto na vida das pessoas, na economia da cidade e na qualidade de vida dos habitantes que podem ser afetada pela gestão sem a experiência necessária. Segundo ele o apoio do governo do estado será fundamental para a reestruturação de Chapadão do Sul no momento que as famílias, estados e município passam por grandes dificuldades .

REVITALIZAÇÃO DOS VIADUTOS – Reinaldo Azambuja foi informado por João Carlos Krug sob alguns problemas estruturais que podem ter solução rápida e deu “sinal verde” para o estudo que dará uma nova forma aos viadutos da Feira do Produtor e Posto Avenida, incluindo o fim do “piscinão” que se forma sob estas estruturas em dias de chuva. Até mesmo o governador percebeu que a divisão da cidade – como foi feita – não ficou bom sob o ponto de vista geográfico e urbanístico.

CHEQUE MORADIA – Reinaldo Azambuja confirmou a “importação” do programa Cheque Moradia de Goiás que foi reformulado em 2011 para ser aplicado em empreendimentos de interesse social em parceria com o governo federal, prefeituras e entidades sociais. O primeiro passo em Chapadão do Sul seria o cadastramento das empresas de material de construção interessadas em operar com o estado com preço justo na construção de casas de 40 m² com forro e piso de cerâmica a famílias com renda de até R$ 1,6 mil, tendo um prazo de entrega da unidade habitacional em torno de oito meses.

Dividido em quatro modalidades, o programa atende municípios com até 20 mil habitantes ou com menos de 50 mil habitantes. Outro benefício é garantir a construção e reforma de Centros Comunitários e de moradias que precisam de revitalização.

MS-306 – Foi cenário de 11 mortes somente neste ano em sua extensão que passa por Chapadão do Sul e chega a outras cidades. O governo do estado vai iniciar tratativas para a federalização da MS-306 como extensão da BR-158 para trazer mais eficiência na manutenção. Caso não haja interesse a própria Agesul tratará de iniciar o processo de revitalização para aumentar a segurança da pista mais perigosa do MS na atualidade.

IACO AGRÍCOLA – Durante as manifestações políticas da campanha tucana o governador lembrou que a Usina Iaco vai começar a produzir açúcar, aumentando a produção, gerando riqueza e novas frentes de trabalho. A informação foi confirmada pelo superintendente da empresa Edson Rocha. Segundo ele foi iniciada a construção da fábrica para entrar em funcionamento no primeiro semestre de 2017 com 120 empregos diretos. O empreendimento será viabilizado após o a pavimentação da MS-425 pelo governo do estado. (Assessoria de Comunicação)

Comentários