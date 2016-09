Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana e Manuela conversam e trocam experiências. Rômulo implora para que Jorjão aceite treiná-lo. Corrêa exige que os alunos se livrem do cabrito, e Juliana sugere esconder o animal na sede do MOFO. Rômulo consegue um emprego no hostel e agradece Nanda. Tita e Bárbara armam contra Tânia. Lucas sente ciúmes de Juliana com Giovane. Artur e Dodô perdem o cabrito. Manuela e Bárbara discutem por causa de Joana.

SOL NASCENTE

Tiago salva Mario de um afogamento e o leva até Chica. Alice tem um mau pressentimento. Ralf tenta convencer Lenita a se casar com Felipe. Cesar questiona Alice sobre a família Tanaka. Chica conta para Vittorio que Tiago salvou a vida de Mario. Mieko e os filhos se preocupam com Tanaka. Vittorio ouve Milena conversar com Loretta e fica abalado. Bernardo conhece o trabalho de Yumi e a convida para participar de uma exposição. Tanaka vende um dos barcos da empresa. Mario conserta o barco de Chica. Hirô demite Paula da Arraial Pescados. Peppino conta para Gaetano que Tanaka está passando por dificuldades financeiras. Mario fala com Alice

HAJA CORAÇÃO

Bruna questiona Camila sobre interesse no caso da explosão. Shirlei se derrete com jantar romântico preparado por Felipe. Adônis confessa que está apaixonado por Shirlei. Apolo recebe flores de Tamara. Bruna acaba acreditando na explicação de Camila, que consegue chegar ao processo de Giovanni. Shirlei entrega a Tancinha e Francesca que tem medo de perder Felipe. Francesca aprova o nome da cantina. Tancinha é atropelada pelo carro que Fedora dirige

VELHO CHICO

Martim discute com Bento e Beatriz o defende. Bento conta para Beatriz como conseguiu pistas sobre o esquema da Prefeitura. Afrânio sofre com o afastamento de Martim. Martim pede que Beatriz conte a verdade para ele. Ceci tem um pressentimento. Zé Pirangueiro encontra Martim dormindo em uma canoa. Luzia e Piedade sentem falta de Beatriz. Iolanda percebe os olhares de Martim para Beatriz.

JUSTIÇA

Vânia vai atrás do marido na sauna. Téo e Vânia assinam papéis de. Maurício chora ao ouvir gravação de Beatriz. Antenor presenteia Mayara com uma joia. Kellen conversa com Mayara sobre Rose. Antenor tira os cartões de crédito do filho. Maurício garante que vai destruir Antenor. Vânia é seguida por Celso. Mayara finge ser cliente para conversar com Rose no quiosque. Téo rouba dinheiro de Antenor para pagar a arma que pegou com Celso. Mayara leva a joia que ganhou de empresário para a mãe. Téo vai atrás de Douglas. Celso presenteia Rose com calor comprado de Jesus. Kellen vê uma foto de Rose no celular de Celso e descobre que ela está usando a joia que Antenor deu para Mayara.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Estrela escapa e Simona terá que aguentar a ira de Leon. Leon foge para que a polícia não o encontre. Em casa, Coral tem fortes dores de cabeça, mas está feliz, pois Estrela não tem como provar que ela estava por trás de seu sequestro. Enquanto foge, Estrela volta a encontrar Hernan e o diz que nunca mais deseja vê-lo. Quando Guilhermo descobre que Hernan esteve envolvido no sequestro de Estrelinha, diz que irá matá-lo com suas próprias mãos. Santos confirma, dizendo que Hernan merece mesmo morrer pelo que fez. Cacilda está muito nervosa, pressente a morte de Hernan, e que ela trará muitos problemas para todos. Victor Manuel vai atrás de Hernan. Victor dá um soco em Hernan e sai, mas uma vizinha de Hernan o vê. A vizinha e Victor trocam algumas palavras e ele a diz que nem com a morte Hernan pagaria pelo que fez a Estrelinha. Hernan aparece morto. Na delegacia, a vizinha acusa Victor de ser o assassino. Luciana também diz que foi Victor que matou seu filho. Estrela pede a Guilhermo que consiga um advogado para defender Victor. Helena leva o bebê para visitar Salvador. Ele se emociona com a nobreza de Helena. Estrela promete para si mesma que não voltará mais a brigar com Victor Manuel.

ABISMO DE PAIXÃO

Depois de enterrar Ingrid viva, Ramiro caminha pelo campo sentindo-se mal. Ele confunde Paloma com sua mãe e pede que o ajude. Paloma, desesperada, o leva a cabana de Ramona, que se recusa a curá-lo. Paloma pede a avó que cuide dele enquanto ela vai ao centro de saúde pedir ajuda. Ramona dá um remédio para Ramiro e ele se assusta ao ver que está com ela. Sabrina visita Paulo na cadeia. Ele a pede que o ajude a sair dali, mas ela se nega, já que ele sempre jogou com seus sentimentos. Paulo liga para Florência para dizer lhe que mandará uma surpresa em seu casamento. Na fazenda Arango, Almerinda presenteia Damião com uma arma que era de Rogério, e o pede para que façam as pazes. Carmem exige que Almerinda deixe de mexer no passado, já que ela pode encontrar fatos que sejam muito dolorosos para todos. Almerinda a responde que não descansará até encontrar a verdadeira amante de Rogério e vingar-se de tudo. Damião procura Elisa na fazenda para lhe propor a compra de “Céu Aberto”, mas Elisa não quer vender. Gael pede a Damião que vá embora, já que não suporta vê-lo no povoado e próximo a Elisa. Carmem diz a Elisa que prefere vender sua parte de “Céu Aberto” a Ramiro do que para ela.

A GATA

CUMPLICES DE UM RESGATE

Felipe fica triste em ter sido esquecido. Flora tenta animar o sobrinho. Os cúmplices ficam na piscina do hotel. Joaquim e Julia ligam para Flora para saber como está Felipe. A tia diz que fará de tudo para tentar fazer com que Felipe vá para Goiânia, mesmo ela estando sem dinheiro. Os cúmplices passeiam por um parque em Goiânia. Flora pede ajuda financeira para Tomas, que diz que só dará dinheiro se ela lhe contar alguma informação sobre Frederico. Omar recebe um convite para fazer teste como baterista para uma gravadora Top Records. Benjamim e Priscila tentam atrapalhar a aproximação de Manuela e Joaquim. Safira e Arthur jantam juntos em um restaurante. Omar é aceito e é chamado para participar de uma reunião com a diretora da gravadora. A mulher é na verdade Regina, com outro look, corte de cabelo e postura. Regina finge ser outra pessoa.

NOVELA DA BAND

SILA

Berzan se recupera do tiro e planeja sequestrar Bedirhan. Boran fica sabendo que o pai de Zeliha morreu. Ceren se encontra com Dilaver e diz que pretende reabrir um processo contra Berzan.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Juliana está espantada com a proposta de Miguel em querer fugir e tenta acalmá-lo. Esméria está apavorada diante de Osório e grita por socorro. Genésio vê Guilherme mexer no baú com a pepita de ouro e Quintiliano se despera, porém sem se mexer. Átila e Tomás planejam uma revolução e vão a rua convidar pessoas para participarem de uma reunião. Violeta e Rebeca querem ajudar as mulheres e planejam também convidar pessoas na rua. Maria Isabel invade o quarto de Juliana a procura de Miguel. Juliana conta a tia Joaquina que Miguel descobriu que eles não são irmãos. Miguel procura por documentos nas gavetas do gabinete e encontra alguns documentos e Almeida chega. Urraca visita Guilherme que revela que Quintiliano não está bem e aconselha a voltar outra hora. Guilherme insiste e consegue ver Quintiliano e pede ajuda, mesmo ele estando acamado e imóvel. Teresa está feliz diante de Juliana e diz que se tem alguma intenção de fugir com Miguel, tem o apoio dela. Maria Isabel está irritada diante de Beatrice pois ninguém consegue encontrar Esméria. Dr. Pacheco examina Maria Isabel e revela que está realmente grávida. Catarina abre as gavetas e acha alguns livros de registros no gabinete da casa de Quintiliano. Juliana está pensativa ao descobrir que Maria Isabel está grávida de Miguel. Maria Isabel dá ordem a Juliana que vá atrás a Esméria sozinha. Juliana se nega. Maria Isabel propõe que se Juliana encontrar Esméria pedirá a liberdade a Almeida. Bá Teixeira entende a dor de Catarina e ajuda com alguns documentos. Catarina acha o nome de sua irmã nos documentos e se emociona. Osório solta as amarras de Esméria que está fraca, maltratada. Osório diz que vai levar Esméria para a venda de escravos e Esméria entra em pânico. Maria Isabel diz a Zé Leão que é para seguir Juliana na mata e matá-la. Zé Leão se recusa.

A TERRA PROMETIDA

Samara chora ao presenciar Josué beijando Aruna. Léia se assusta ao ver a filha transtornada e tenta ampará-la. Sandor diz que não deixará Jericó. Tibar pede para o filho matar Tobias durante os treinamentos. Léia pede para a filha manter a calma e avisa que Aruna não pode vê-la neste estado. Acsa reclama da atitude de Gibar e Jéssica diz que ela não deveria ter menosprezado Otniel. Léia ampara Samara dizendo que ela ainda terá Josué. Mibar decide comprar roupas novas para Neziá. Léia diz que Samara precisa controlar a raiva. Deus fala com Josué e diz que é preciso circuncidar os filhos de Israel. Marek conversa com Kalesi sobre Sandor e demonstra ciúmes. O filho de Tibar vai até a masmorra para treinar os gladiadores. Adélia avisa que transformará Neziá em uma mulher linda. Kalu vai até a casa de Milah pedir comida. Orias chega e o menino se esconde. Kalesi pede ajuda a Merodaque para conquistar o amor de todos os homens. Tobias começa a treinar com Sandor. Neziá discute com Adélia e desiste de experimentar novas roupas. Tobias se enfurece ao lembrar da tortura que sofreu. Ele avança para cima de Sandor. Jéssica parabeniza Salmon pela nova função. Sandor admira a coragem de Tobias e segue treinando o hebreu. Temá e Isaque dão dicas para Pedael conquistar Neziá. Jéssica diz à Neziá que o importante é ela se sentir bonita. Mara aconselha Sama a preparar um jantar para falar sobre a gravidez com Boã. Ruth tenta opinar no preparo do jantar e Sama recusa ajuda. Setur conversa com Boã e diz que Ruth poderia ser uma segunda esposa. Josué fala com Eleazar sobre a conversa que teve com Deus. Merodaque faz ritual para ajudar Kalesi a atrair qualquer homem. Sandor impede Tibar de matar Tobias. Melquias pede para liderar os guerreiros junto a Salmon. Josué explica que ele ainda não está preparado para tal função. O filho de Acã deixa a tenda do líder hebreu com muita raiva. Aruna e Quemuel trocam palavras de afeto. Samara se esforça para tentar esconder a raiva que sente por Aruna. Em meio ao ritual pagão, Kalesi afirma que Sandor será dela. Samara flagra uma mulher desconhecida roubando um saco de grãos no celeiro e a ameaça com uma foice.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários