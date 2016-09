Chapadão do Sul recebe na próxima semana maior treinamento de empreendedorismo da américa latina

“EMPRETEC desenvolve mudanças comportamentais, promove a revisão de conceitos e atitudes e prepara o empreendedor para o mercado e para a vida.”

Com organização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apoio da Associação Comercial e realização do Sebrae/MS, acontece na próxima semana o curso mais conceituado de empreendedorismo da América latina, o Empretec, metodologia criada pela Organização das Nações Unidas – ONU voltada para o desenvolvimento de características de comportamento empreendedor e para a identificação de novas oportunidades de negócios, promovido em cerca de 34 países.

No Brasil, o Empretec é realizado exclusivamente pelo Sebrae e já capacitou cerca de 230 mil pessoas, em 9,8 mil turmas distribuídas pelos 27 Estados da Federação. Todo ano, o Empretec capacita em torno de 10 mil participantes.

Em Chapadão do Sul, foram entrevistados 46 pessoas, tendo apenas 20 habilitados para a participação do curso. O participante é obrigado a passar por entrevista com psicóloga para saber se está apto a passar pelos 3 instrutores que ministram o evento. São 60h de capacitação em seis dias de imersão em que o participante é desafiado em atividades práticas, cientificamente fundamentadas que apontam como um empreendedor de sucesso age.

Esta é a vigésima nona capacitação organizada pela prefeitura municipal de chapadão do sul em prol dos pequenos negócios locais, que tem como próximos eventos:

20/09 – Palestra com Claudio Forner (IMT da ONU)

– Palestra com Claudio Forner (IMT da ONU) 17 á 20/10– Oficina de Inovação Estratégica

Para obter maiores informações sobre treinamentos, consultorias e palestras realizadas no município, entre em contato pelos telefones: 3562-1821 na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

*Sedema

Comentários