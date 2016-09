Inaugurado prédio da nova Delegacia de Chapadão do Sul

Foi inaugurado nesta quinta-feira (08), o novo prédio da Delegacia de Chapadão do Sul. A inauguração contou com a presença de Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

Após o descerramento da placa de inauguração do trecho da rodovia, o governador inaugurou a nova delegacia da Polícia Civil do município, que foi a segunda obra a receber o maior investimento das entregas: R$1,3 milhões de recursos próprios do Governo. Pleiteada desde 2014 pelo movimento local chamado ‘Grito por Segurança”, a obra foi um compromisso concretizado pela atual gestão. “Nós trabalhávamos numa delegacia que tinha quase 30 anos, era feita de placas e estava sendo sustentada por pedaços de ferro para não cair. Tinha também muita rachadura e não comportava o número de presos. Agora com a nova sede temos uma localização excepcional próxima a saída para a rodovia que liga à Costa Rica e Cassilândia, estamos numa das principais avenidas da cidade. O tamanho da delegacia também supre nossas necessidades e agora temos todas as salas necessárias como o setor de investigação, todos os cartórios inclusive montamos o de violência doméstica justamente para coibir este tipo de crime”, contou o delegado titular da Polícia Civil, Danilo Mansur.

O delegado destacou ainda a motivação que a nova estrutura trouxe para os policiais. “Mudou até o ânimo para trabalhar pois agora temos um pátio grande para guardar veículos e até um depósito para os materiais apreendidos, que antes era colocado dentro de um banheiro”. O prédio da nova delegacia foi entreguem em junho deste ano e conta com 693,79 m2 de área construída.

Outros obras entregues ao munícipes de Chapadão foi o poço tubular que irá solucionar o problema da falta de água no município, em especial o Parque União e a sinalização nas vias próximas aos viadutos de acesso a MS- 306 e em outros locais recentemente recapeados pela Prefeitura. Os dois investimentos totalizaram R$ 630.987.83.

A final de sua visita ao município, o governador reafirmou seu compromisso com a travessia urbana da MS-306 que não ficou a contento da população. “Eu autorizei o secretário de infraestrutura a contratar um novo projeto e ouvir vocês para tomarmos uma decisão conjunta. O Estado vai disponibilizar os recursos para melhorarmos e recuperarmos essa travessia. Temos que fazer uma obra que contente a população e que dê segurança de um tráfego melhor para essa rodovia”, finalizou.

Participaram das entregas o prefeito de Chapadão do Sul, Luiz Felipe Barreto; o delegado geral da Polícia Civil de MS, Marcelo Vargas; o secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula e autoridades locais.

