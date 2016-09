PM Apreendem Veículo Carregado de Maconha e Materiais Eletrônicos em Alcinópolis

Policiais Militares de Alcinópolis na tarde de ontem (06), apreenderam veículo com 35,500 Kg Maconha e diversos materiais eletrônicos.

A Guarnição de Serviço realizavam uma barreira na rodovia MS 436, no sentido de Alcinópolis a Figueirão, quando avistou um veículo saindo de marcha ré e entrando em uma fazenda. De imediato os policiais realizaram acompanhamento tático, aonde o motorista veio a abandonar o carro e fugiu pelo matagal. Foi feitas diversas buscas no local mais o condutor não foi encontrado.

Os militares realizaram uma vistoria minuciosa no interior do Fiet Siena de Sinop MT e constataram que havia um fundo falso no assoalho do mesmo, encontrando maconha e materiais diversos: ( Aproximadamente 170 pacotes de meias, 200 carregadores de celulares com fio, 100 carregadores universais, 100 carregadores com cabos removíveis e 35,500 Quilos de maconha.

Diante dos fatos os PMs encaminharam a droga e todo o material aprendido para Delegacia de Polícia Civil para as demais providencias.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM/CPA2

