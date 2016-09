Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Excelente fase zodiacal para adquirir bens materiais, abrir caderneta de poupança ou conta bancária e progredir pessoalmente. Pessoas amigas e conhecidas procurarão lhe dar toda ajuda possível.

TOURO – Os astros vão estimulá-lo ainda mais. De assim, vazão ao seu otimismo. Tome as iniciativas que julgar indispensáveis. Evite magoar-se. Tudo o que arquitetar nesta fase, deverá ser feito com intuição.

GÊMEOS – Período em que poderá prosperar pela influência do cônjuge, trazer e ter sucesso nas pesquisas e em tudo que está relacionado com o ocultismo. Tome cuidado com seu dinheiro. Sucesso profissional. Loteria favorecida

CÂNCER – Atividades no trabalho que estavam se desenvolvendo bem, diminuirão seu ritmo. Será necessária uma revisão do planejamento e da eficiência prática. Melhor entendimento com os amigos.

LEÃO – Ótima oportunidade no setor comercial, com probabilidade de lucros. Bom também, para assuntos familiares e sentimentais. Sua saúde será bastante boa, o que deverá dar-lhe maior disposição no trabalho.

VIRGEM – No amor muita neutralidade. Possível envolvimento seu em algum tipo de manifestação social. No trabalho, poderão ocorrer disputas entre colegas ou mesmo superiores. Oportunidades financeiras inesperadas.

LIBRA – Faça de tudo para aumentar seu círculo de relações e de amigos neste período. Sucesso no trato com pessoas idosas e crianças, patrões ou empregados e lucros nos negócios relacionados com líquidos.

ESCORPIÃO – Muita harmonia familiar, conjugal e na vida sentimental e amorosa está prevista para você neste período. Muito favorável também, aos negócios, as especulações e as novas empresas. Contatos pessoais bem sucedidos.

SAGITÁRIO – Bom período para solicitar a casa própria em um órgão competente do governo, se ainda não a tem. Sucesso nos transportes e em viagens, principalmente as aéreas. Harmonia familiar e êxito sentimental.

CAPRICÓRNIO – Êxito e ótimos lucros, no comércio e na indústria de líquidos, de modo geral, e de produtos químicos para a lavoura e a veterinária. Os seus sentimentos encontram-se estáveis, portanto, em um nível excelente para projetar ideias novas.

AQUÁRIO – Período neutro a vida sentimental e amorosa. Haverá, também, muitas dificuldades que só serão solucionadas com bastante trabalho, otimismo e perseverança. Evite abusos, e tome cuidado com os inimigos.

PEIXES – Procure métodos originais para conseguir o que lhe parecer difícil, sejam os objetivos financeiros ou de ordem doméstica. Organize o seu programa de pagamentos e recebimentos. Alimente-se bem, isto é, moderadamente.

