Governador Reinaldo anuncia liberação de R$ 3 milhões para solucionar problema do trânsito sobre a MS 306

O Governador Reinaldo Azambuja, durante seu pronunciamento na inauguração da nova delegacia de Chapadão do Sul, fez o anunciou da liberação de R$ 3 milhões de reais, para solucionar e resolver de vez a travessia sobre a rodovia MS 306, principalmente sobre os viadutos.

Reinaldo afirmou, que já autorizou a Secretaria de Obras do estado, a fazer os estudos do projeto e deixou bem esclarecido, que ele será elaborado com a participação da população, através de sugestões, porque se der errado novamente, o erro será de todos.

A revitalização vai organizar o trafego de veículos, ciclistas e pedestres, trazendo mais segurança e conforto. Afirmou o governador

Comentários