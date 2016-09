As agências do Banco do Brasil, CEF, Bradesco e HSBC, da cidade de Chapadão do Sul, aderiram à greve dos bancários. Categoria rejeitou proposta de reajuste salarial de 6,5% da Fenaban. Sindicatos pedem reposição da inflação mais 5% de aumento real.

Em Chapadão do Sul, Cassilândia, Costa Rica, Paraíso das Águas e, demais cidades que tem a agencia do Sicredi, tem o atendimento normal, pelo fato da ser uma cooperativa. Essa mais uma vantagem de ser associados do Sicredi.

