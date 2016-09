Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Rômulo implora para que Joana não o denuncie. Gabriel pensa em perder a disputa para sabotar Caio. Nanda e Joana ajudam Rômulo. Bárbara se incomoda com o elogio de Ricardo à ideia de Joana para divulgar a academia. Belloto se insinua para Irene e Jorjão não gosta. Rômulo consegue pagar a dívida com a academia. Joana conversa com Tânia sobre a curiosidade sobre Ricardo. Jorjão repreende Rômulo por participar de luta clandestina. Manuela flagra Joana na sala de Ricardo

SOL NASCENTE

Mario bebe e se diverte com Paula, Ralf e um grupo de turistas. Peppino reclama para Geppina do mau humor do irmão. Alice descobre sobre a prisão de Mario e tenta conversar com o amigo. Chica aconselha Mario. Júlia se preocupa quando Dora decide mergulhar no mar, mesmo com a proximidade de uma tempestade. Mario pensa em Alice. Yumi se encanta por Tiago e por sua habilidade com as peças de bambu. Alice encontra Cesar. Alguns meses se passam e Mario está triste e depressivo. Felipe pede Lenita em casamento. Cesar se oferece para cozinhar para Alice. Mario entra no mar embriagado.

HAJA CORAÇÃO

Apolo constata que Tancinha e Beto estão juntos. Safira chega à mansão Abdala. Rebeca e Penélope se chocam ao conhecerem novo apartamento, e Leonora fica radiante ao ser reconhecida pelos vizinhos. Carmela sente inveja do namoro de Shirlei com Felipe. Camila diz a Giovanni que é melhor manter segredo para Bruna sobre o namoro deles. Tancinha aceita dinheiro, mas fala a Beto que devolverá o valor que ele e Rodrigo deram para a abertura da cantina. Safira, prima de Teodora, usa artimanha para tentar seduzir Aparício. Bruna flagra Camila procurando documentos sobre a explosão do Grand Bazzar.

VELHO CHICO

Encarnação conversa com Bento. Cícero procura Santo para falar de Tereza. Afrânio exige que Carlos mantenha Martim em segurança. Afrânio e Carlos vão ao bar de Chico Criatura e Martim os enfrenta. Bento esconde de Martim o documento que recebeu de Encarnação. Queiroz conta para Carlos que Encarnação e Bento estiveram juntos. Beatriz não aceita que Bento volte a investigar a Prefeitura. Martim se incomoda com o jeito como Beatriz fala com ele. Encarnação garante a Iolanda que não deixará Carlos ficar com o patrimônio de sua família.

JUSTIÇA

Oswaldo (Pedro Wagner) segue uma jovem na rua. Débora (Luisa Arraes) vai com Marcelo (Igor Angelkorte) para orfanato, e esconde retrato falado de criminoso na bolsa. Celso presenteia Rose (Jéssica Ellen) com o colar que comprou de Jesus. Marcelo vê o retrato falado dentro da bolsa de Débora. Celso e Rose se beijam na quiosque, e Kellen vê os dois. Débora vai embora da escola para encontrar o sujeito que a agrediu, e abandona seus alunos. Celso captura um homem com a ajuda de seus comparsas e deixa Débora perplexa. Débora é mandada embora do trabalho. Débora quase é atropelada por Elisa.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Estrela está tentando fugir, mas Leon percebe e manda um cão atacá-la, Estrela assustada acaba entrando novamente no quarto. Simona joga água gelada em Estrela, pois ela está com uma febre muito alta, Leon diz a Simona que se Estrela morrer, será melhor. Carmita implora á Helena que deixe Salvador em liberdade, assim como antes Heleninha implorava para Carmita por ver seu bebê. Duas semanas é o prazo que Inês dá para Catalina juntar um milhão de dólares que a pediu, Victor Manuel se nega a dar essa quantia, Catalina vai empenhar seu anel de diamantes, mas por ele só a darão dez mil dólares. Victor Manuel leva Mercedes á um restaurante. Simona informa Hernan onde Leon mantém Estrela, Hernan vai atrás dela, ao ver-lo Estrelinha pede água, e o doutor promete que a ajudará se ela prometer se casar com ele. Estrela recusa a oferta e Hernan a abandona a própria sorte, porém ele não tranca a porta e Estrelinha consegue fugir.

ABISMO DE PAIXÃO

Resumo não liberado pela emissora até a publicação desta matéria.

A GATA

O Silencioso, muito feliz, diz a Damião que Rita confirmou que Esmeralda é sua filha. Damião responde que Esmeralda só aceitará viver com ele se souber que se trata de seu pai. Esmeralda expulsa Mariano. Garrancho e seus cúmplices assaltam Mariano. Mercedes tenta convencer Esmeralda a aceitar a ajuda do Silencioso, como se ele fosse seu pai. Paulo se compromete com Mônica. Ela percebe que Paulo está triste. Esmeralda decide viver com o Silencioso. Jacira pensa que a mãe de Esmeralda se parece com Perla. Paulo diz a Lorena que seu casamento será uma farsa, para fazer Esmeralda ter ciúmes. Damião e Mercedes levam Esmeralda para uma mudança no visual. Esmeralda leva presentes para todos os com quem viveu, e diz que trabalhará como secretária. Silencioso propõe a Esmeralda que ela tenha uma professora particular, que a prepare para terminar o ensino médio. Mariano se surpreende ao ver Esmeralda muito distinta e arrumada. Mercedes acredita que o Silencioso tem interesse amoroso em Esmeralda. Esmeralda sente saudades de Jacira. Silencioso a convida para viver junto a ele e Esmeralda. Mercedes não quer e critica Jacira, mas Esmeralda a defende. Perla tem febre, delira e diz a Esmeralda que ela é sua filha. Jacira diz a Dona Rita que a alegra muito saber que Esmeralda está vivendo bem, mas teme que o Silencioso se apaixone por ela. Rita responde que ele é o pai de Esmeralda. Paulo tem dúvida sobre casar-se com Mônica. O Silencioso e Esmeralda se encontram com Paulo e Mônica numa casa de espetáculos. Eles se alfinetam. Esmeralda esbofeteia Paulo e ele a beija.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Felipe fica triste em ter sido esquecido. Flora tenta animar o sobrinho. Os cúmplices ficam na piscina do hotel. Joaquim e Julia ligam para Flora para saber como está Felipe. A tia diz que fará de tudo para tentar fazer com que Felipe vá para Goiânia, mesmo ela estando sem dinheiro. Os cúmplices passeiam por um parque em Goiânia. Flora pede ajuda financeira para Tomas, que diz que só dará dinheiro se ela lhe contar alguma informação sobre Frederico. Omar recebe um convite para fazer teste como baterista para uma gravadora Top Records. Benjamim e Priscila tentam atrapalhar a aproximação de Manuela e Joaquim. Safira e Arthur jantam juntos em um restaurante. Omar é aceito e é chamado para participar de uma reunião com a diretora da gravadora. A mulher é na verdade Regina, com outro look, corte de cabelo e postura. Regina finge ser outra pessoa.

NOVELA DA BAND

SILA

Berzan é informado que toda a família está no hospital para a operação de Bedar. Civan recebe alta. Boran percebe que está sendo espionado. O pai de Zeliha atira em Berzan e é alvejado pelos seguranças dele.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Juliana está assustada diante de Almeida que se aproxima devagar. Almeida conta a Juliana que Miguel ofereceu um alto valor para libertá-la, mas recusou. Miguel assina alguns papeis que os escravos têm em mãos. Escravos choram e comemoram e agradecem a Miguel. Maria Isabel ameaça Teresa contar a Almeida sobre o encontro que teve com Guilherme. Teresa diz que foi encontro de amigos. Maria Isabel quer em troca que Teresa afaste Juliana de Miguel. Almeida pede um beijo a Juliana. Rosalinda discute com Petúnia que revela que Rosalinda deixou uma criança na roda dos enjeitados. Rosalinda parte para cima de Petúnia. Alguns instantes e com ajuda de outras florzinhas, Petúnia e Rosalinda fazem um acordo e se tornam sócias da pensão. Tomás e Filipa estão no quarto misterioso e ficam em choque. Esméria segue Miguel pela mata e entra na cabana onde foi mantido em cativeiro. Osório tem uma faca na mão e já avança sobre Miguel. Loreto está irritado diante dos escravos de ganho contratados pela condessa e que seguram bandidos capturados. Miguel briga com Osório e o derruba no chão e toma a faca dele. Miguel obriga Osório contar a verdade. Osório revela que o pai de Miguel nunca se envolveu com uma escrava. Miguel fica aliviado com a resposta e Osório pede a recompensa. Miguel ataca Osório e os dois voltam a brigar. Miguel imobiliza Osório com a faca em seu pescoço. Esméria vê tudo de longe. Osório diz a Miguel que não ele quem matou seus pais. Osório diz a Miguel que seu pai não pagou por um lote de escravos. Miguel tira um saco de moedas e paga a Osório. Miguel entende que Custódio devia a seu pai e deduz que ele seria o autor da morte de seu pai e que Quintiliano também estaria envolvido. Osório também revela que o terceiro participante da morte de seu pai foi Gaspar Almeida, pai de Almeida. Tomás e Átila conversam e Tomás diz que descobriu todo o passado de seu pai e está decepcionado. Sapião diz a Urraca que ouviu de Genésio que Guilherme tem uma pepita de ouro. Guilherme analisa a pepita e percebe a presença de Genésio que estava por ali e fecha o baú. Quintiliano está sentado na cama e consegue fazer um movimento brusco e derruba a moringa no chão. Guilherme está assustado e Quintiliano encara Genésio, com expressão de ódio. Esméria procura por Miguel na mata e Osório a surpreende. Juliana se surpreende com a chegada de Miguel que está ofegante. Miguel revela a Juliana que não são irmãos e propõe a Juliana fugir com ele.

A TERRA PROMETIDA

Quemuel pergunta se Léia tentou matar Yana, a verdadeira mãe de Aruna. Léia nega e pergunta como o marido foi capaz de se envolver com outra. Samara chega e se assusta com a briga dos pais. Tibar se amedronta ao ouvir Marek dizer que Sandor está nos aposentos da rainha. Kalesi tenta seduzir Sandor, mas são surpreendidos com a chegada do rei. Raabe conversa com Farduk e se recusa a passar uma noite fora da estalagem com o misterioso nobre. Kalesi diz que só chamou Sandor em seu quarto para agradecê-lo. Raabe se abre com Liora e diz querer alguém que lhe tire dessa vida. Léia conversa com Samara e fala que está na hora de revelar a verdadeira história de Aruna. Melquias fala com Acã sobre as riquezas existentes no palácio de Jericó. Léia se abre com Samara e diz que existiu outra mulher na vida de Quemuel. Ela conta sobre o caso que o marido teve com Yana no passado. Samara fica indignada ao descobrir que Aruna é fruto desta traição. Zaqueu conversa com Chaia e diz desconfiar de Acã. Acsa diz que precisa ter uma conversa séria com Gibar. Sem ser notado, Zaqueu observa Acã. O vilão procura Josué para saber quando atacarão Jericó. O líder hebreu avisa que é preciso esperar a orientação de Deus. Kalu diz que é preciso achar um disfarce para Nobá. Na masmorra, Tobias se abre com Zuma e fala sobre o ódio que sente por Zaqueu não ter lhe salvado. Salmon aceita o convite de Josué para treinar os guerreiros hebreus. Zaqueu segue Acã e escuta o vilão dizer algo negativo sobre Josué. Ele o questiona, mas Acã nega. Darda aconselha Zaqueu a não acusar ninguém sem ter certeza. Acsa diz que não beijará Gibar antes de firmarem um compromisso sério. Melquias se irrita ao ouvir Josué anunciar que Salmon será responsável pelo treinamento. Kalu vai até a casa de Raabe e pede a atenção de Milah. Ela sente-se penalizada com a situação do menino e o convida para entrar. Marek culpa Sandor pelo incidente com Tobias. Ele avisa que a próxima vez que o Monstro Hebreu atacar, Sandor será responsabilizado. Gibar diz que Otniel não passa de uma falsificação de soldado. Salmon reclama do temperamento impulsivo de Iru. Rune discute com Maquir ao falarem de Livana. Salmon chega e eles desconversam. Calebe se irrita com Iru e Noemi pede que o marido tenha paciência. Otniel diz que treinará mais para ser um grande soldado. Léia pede para Samara continuar vigiando Aruna. Tibar se desespera ao ouvir Marek dizer que matará Sandor caso Tobias perca uma luta. Aruna e Josué namoram escondidos. Temendo a morte do filho, Tibar pede para Sandor deixar Jericó. Josué e Aruna namoram às escondidas. Ele diz que a ama e eles se beijam apaixonados. Sem ser vista, Samara observa o beijo dos dois.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários