Chapadão do Sul é beneficiado com projeto do FIC para formação musical

Projeto na área de formação musical da Secretaria de Cultura e Esporte de Chapadão do Sul foi contemplado com recursos na ordem de R$ 119.753, 80, após concorrer com municípios de todo o Estado.

O projeto foi desenvolvido pelo Departamento de Música e Arte, sob a coordenação da professora Janaina Martins Apis e a sua equipe. Foi o primeiro projeto que o Departamento enviou ao FIC – Fundo de Investimentos Culturais – e já foi contemplado. A boa notícia foi dada no último dia 30 de agosto, em Campo Grande.

De acordo com a professora Janaina Apis, o projeto tem como objetivo atender a comunidade com a prática da educação musical para o desenvolvimento humano e também promover, com excelência, a educação musical e a prática coletiva de música, ampliando o número de alunos atendidos em Chapadão do Sul.

Com o recurso do FIC, o Secretário de Cultura e Esporte, Emerson Willian informou que se poderá contratar mais professores e adquirir novos materiais didáticos, fortalecendo o projeto que já é oferecido gratuitamente à população.

O prazo para a realização do projeto é de 1º de janeiro de 2017 a 1º de janeiro de 2018.

Atualmente, o Projeto Música e Arte conta com cerca de 300 alunos com aulas de violino, violão, contra baixo, guitarra, teclado, canto e bateria.

Assecom PMCS

