Campanha de Vacinação Antirrábica acontece no próximo dia 24 em Paraíso das Águas

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, através da Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Vigilância Sanitária, estará realizando no dia 24 de setembro a Campanha de Vacinação Contra a Raiva Canina e Felina.

De acordo com o departamento de Vigilância Sanitária, existem aproximadamente 1.800 animais entre cães e gatos em todo município.

“O compromisso com a vacinação do animal de companhia contra esta doença é essencial para garantir a proteção contra a enfermidade tanto em animais, quanto em humanos, por isso pedimos aos proprietários que levem seus animais para tomarem a vacina” mencionou o chefe de departamento Willian Vilalva Domingues.

A vacinação contra a raiva é anual, por isso todos os cães e gatos acima de três meses que ainda não tomaram a vacina este ano, devem ser vacinados inclusive os animais que vivem nas fazendas.

Os postos de vacinação estarão montados em frente ao mercado do produtor e no estacionamento do salão paroquial, das 8 horas da manhã às 16 horas.

É importante que os proprietários não se esqueçam de levar a carteirinha de vacinação do seu bicho de estimação.

Vacinação nos distritos:

Pouso Alto

08/09 e 09/09/2016

Local: Posto de Saúde

Das 08:00 horas da manha até as 15:00 horas

Bela Alvorada

15/09 e 16/09/2016

Local: Posto de Saúde

Das 08:00 horas da manha até as 15:00 horas

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

