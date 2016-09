Ato cívico na Praça de Eventos comemorou 07 de Setembro em Chapadão do Sul

A Independência do Brasil foi comemorada em ato cívico nesta quarta-feira – 07 de Setembro – na Praça de Eventos.

A Prefeitura de Chapadão do Sul, em uma ação conjunta entre as Secretarias de Cultura e Esporte, Educação e Saúde, promoveu o evento, que teve execução dos hinos, hasteamento das bandeiras, apresentações culturais e uma manhã de lazer com a presença de alunos de escolas do município, do estado e particular.

O ato contou ainda com a parceria do Corpo de bombeiros, Polícia Militar, Cruz vermelha e autoridades religiosas.

Assecom PMCS

