Walter Schlatter e Bocalan recebem apoio à candidatura do Senador Moka e Deputado Federal Carlos Marum em carreata no último sábado.

No Ultimo último sábado, 03 de agosto, Chapadão do Sul contou com grandes nomes da política sul-mato-grossense que estiveram aqui para prestigiar e apoiar o candidato a Prefeito Walter Schlatter e seu vice Bocalan da coligação “Trabalho e Honestidade por Chapadão do Sul”.

A concentração aconteceu no Posto Central, onde estiveram presentes o ex-governador André Puccinelli, o senador Waldemir Moka, o deputado federal Carlos Marun e os simpatizantes e candidatos a vereadores da coligação, que saíram dali em carreata pelas ruas da cidade pedindo votos para Walter e Bocalan.

Walter Schlatter que fez aniversário naquele dia, comemorou em grande estilo. Agradeceu os cumprimentos e salientou que todos têm agora ampliar a intensificação da campanha e mostrar para a população as metas e propostas para seu governo. O deputado Carlos Marun, disse durante a carreata que estará à disposição do Walter e o Bocalan por entender ser os dois a melhor opção para o futuro de Chapadão do Sul, e ainda, prometeu trazer no mínimo 800 casas populares no governo de Walter e Bocalan.

O senador Waldemir Moka, durante sua visita em Chapadão do Sul e participando do aniversário e carreata do Walter Schlatter e o Bocalan, acrescentou que o que depender dele no senado em favor da administração, ele estará à disposição. Inclusive já firmando compromisso com o Walter, de pleitear no orçamento mais moradias para Chapadão do Sul.

O candidato ainda teve durante o dia grande movimentação pela cidade, Walter e sua equipe e convidados participaram da feijoada promovida pelo Rotary Club no salão Paroquial. Como também da comemoração de seu aniversário com seus familiares e funcionários do grupo Schlatter.

Assessoria da Coligação

Comentários