Jovem de Cassilândia consegue fugir depois de ser sequestrada e agredida pelo ex-namorado

Na manhã de segunda-feira (05), uma jovem de 21 anos, moradora da cidade de Cassilândia – MS foi agredida e sequestrada pelo ex-namorado, que trouxe a vítima para Costa Rica – MS.

Segundo informações do BO – Boletim de Ocorrência – como de rotina, a vítima seguia para o trabalho em sua motocicleta quando notou que estava sendo seguida por um carro e que logo percebeu que se tratava do seu ex-namorado de 26 anos. Com a ajuda de um comparsa, o autor colocou a jovem no carro e seu comparsa levou a motocicleta.

Conforme relatou a vítima aos policiais, seu ex-namorado dizia que iria arrumar um emprego para ela e que eles iriam morar em Costa Rica. Ela contou ainda que o autor parou na cidade de Chapadão do Sul para fazer um lanche, momento em que a jovem pediu para ficar ali alegando que não avisaria a Polícia. O ex-namorado não aceitou a proposta e deu dois tapas no rosto da vítima.

Ao chegarem em Costa Rica o autor parou em um laboratório para fazer um exame admissional e nesse instante que descuidou da porta, a vítima desceu do carro e saiu correndo sem rumo. A jovem conseguiu se esconder e chamar a Polícia.

O ex-namorado da vítima tem várias passagens pela Polícia e já cumpriu pena por tráfico de drogas e violência doméstica contra a mesma jovem.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica e repassado para Cassilândia, que prontamente prendeu em flagrante o comparsa do autor e achou a motocicleta da vítima.

O ex-namorado da vítima está foragido.

Informações do costaricaemfoco

