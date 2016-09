Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Momento em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo de Vênus. Contudo, procure compreender melhor seus colegas de trabalho bem como os familiares e a pessoa querida.

TOURO – Momento excepcional. Aproveite-o para colocar em período seus assuntos pendentes e resolver uma situação com a pessoa amada. Se ainda não se casou, poderá ficar noivo ou casar-se agora. Fase propícia.

GÊMEOS – Momento em que deverá enfrentar alguns obstáculos, em seu lar. Mas se usar de fato a inteligência conseguirá superá-los com sucesso. Boa fase para adquirir a casa própria e para elevar-se no campo profissional.

CÂNCER – Dê importância às conveniências sem se esquecer da utilidade prática das coisas. A construção, sem estabilidade de qualquer assunto, pode trazer aborrecimentos imediatos. Pense, aja e fale de modo mais agressivo para conseguir o que pretende.

LEÃO – Muito bom período para fazer novas experiências científicas ou psíquicas para a assinatura de contratos e as diversões, prazer e a vida sentimental e amorosa. Pode iniciar longas viagens, o fluxo favorece.

VIRGEM – Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que você e de bom nível financeiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar algum proveito. Inteligência clara e forte magnetismo pessoal.

LIBRA – Se agir corretamente terá grande expansão em todos os sentidos quer nos negócios, quer na vida social e profissional. Bom para as investigações e novas descobertas. Notícias negativas.

ESCORPIÃO – Por mais difíceis que sejam as circunstâncias deste período, você será vencedor, devido ao bom aspecto astral reinante em seu horóscopo. Todavia, evite tensões, entendendo-se da melhor maneira possível com todos.

SAGITÁRIO – Influência astral que inclinará às mudanças em negócios, de emprego ou até mesmo de residência. O aumento de sua popularidade será evidente, apesar de alguns reveses ou queda. Excelente fase amorosa.

CAPRICÓRNIO – Fase em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar documentos, ações ou mesmo pedir aumento de salário, que será bem sucedido. A saúde estará boa e chances de êxito amoroso e social.

AQUÁRIO – Muitas oposições às suas ideias deverão surgir logo no início desse período. Mantenha a calma, pois conseguirá superar todas, com facilidade. Lucros inesperados, através de jogos, sorteios e da loteria.

PEIXES – Vá ao cinema e terá oportunidade de aprender alguma coisa boa enquanto se diverte em companhia das pessoas que estima ou de alguém especial. Contudo, evite revelar seus segredos ou assuntos pessoais porque será prejudicado.

Comentários