Confira o resumo das novelas de hoje

MALHAÇÃO

Bárbara exige que Joana se afaste de sua família. Ricardo convence Tânia a aceitar o emprego de volta. Para pagar as dívidas, Rômulo aceita participar de uma luta clandestina. Jorjão observa Rômulo lutar com Belloto. Júnior se machuca durante o jogo de vôlei da escola e todos se revoltam contra o estado do Dom Fernão. Ricardo beija Tita. Martinha e Jabá implicam com Juliana e Lucas. Caio conhece Tânia e desconfia do comportamento de Ricardo. Nanda se aproxima de Rômulo. Joana flagra Rômulo instalado no vestiário da academia.

SOL NASCENTE

César convida Alice para jantar. Tiago afirma a Dora que não quer ter filho. Hirô, Tanaka e Hideo postam fotos dos trabalhos de Yumi nas redes sociais. Vittorio pensa em Loretta. Gaetano sugere que Mario vá para o Japão. Yumi comenta com Hirô sobre os olhares de Ralf para ela. Tanaka repreende Mario por ter sido preso. Vittorio se irrita com a ausência de Mario na padaria. O capitão Patrick avisa a Tanaka sobre a baixa na pesca da sardinha. Alice liga para o pai, que decide não contar sobre os problemas na empresa. César planeja se aproximar de Alice pelo interesse na Arraial Pescados

HAJA CORAÇÃO

Tamara se encanta com a simpatia e a simplicidade de Apolo. André conversa com Adriana sobre mau desempenho de Tamara na corrida. Apolo é o vencedor da corrida. Leonora e Carmela disputam mesma vaga de modelo, e Rodrigo resolve fazer um teste com as duas. Rebeca fica sabendo que o proprietário lhes emprestará um apartamento para ela e as amigas. Camila e Giovanni desconfiam de Bruna e Enéas. Apolo se emociona quando Francesca chega em sua comemoração pela vitória. Apolo flagra Tancinha e Beto se beijando.

VELHO CHICO

Bento tenta consolar Beatriz. Santo pede para Miguel iniciar a transição para produtos orgânicos. Bento insiste para que Beatriz pense na candidatura à Prefeitura de Grotas. Afrânio manda Martim deixar a cidade. Encarnação cobra do filho uma posição sobre a situação de Carlos. Iolanda aconselha Tereza a não esconder a verdade de Santo. Miguel e Olívia comemoram a mudança de comportamento de Santo. Doninha e Cícero se preocupam com Tereza. Iolanda sugere que Encarnação procure outros aliados contra Carlos. Afrânio faz um acordo com Carlos para tentar salvar sua família. Encarnação procura Bento com a ajuda de Cícero.

JUSTIÇA

Não exibição de capítulos na quarta-feira.

MAR DE AMOR

Moharidas está no hospital. Coral tem medo do que o senhor possa contar a Victor Manuel, por isso deseja que ele morra. Coral e Hernan estão tramando para manter Estrela e Victor Manuel afastados, mas não contavam que Oriana agora é aliada de Estrela. Victor Manuel e Hernan discutem em um restaurante. Arrependido, Santos volta com Oriana e pede perdão por tê-la feito sofrer tanto. Moharidas revela que viu Catalina com Leon. Ele grita que a filha deve deixar de ver Leon, pois é uma pessoa muito má. Em Praia Escondida, um advogado vai processar Salvador para que ele seja obrigado a devolver o filho a Helena. Finalmente, Helena recebe uma intimação para comparecer ao juizado.Ela fica nervosa, pois sabe que é a última possibilidade para recuperar seu bebê. Tilico está muito triste porque sua mãe não o ama. Ele diz que queria que Estrelinha fosse sua mãe. Estrela segue empenhada em fazer Victor Manuel pagar por cada lágrima que a fez derrubar.

ABISMO DE PAIXÃO

Florência vai ver Henrique na processadora Castanhon para parabenizá-lo por seu casamento com Paloma e diz que o ama. Henrique responde que não esperará toda a vida para que eles possam estar juntos. Bráulio leva Vicente para conhecer a processadora de Elisa. Henrique os diz que Damião atirou em Ramiro, e o estado de saúde do vilão é muito grave. Na igreja, Gael pede a Ingrid que o diga quem é seu pai. Ingrid responde que esse assunto é muito complicado, e que talvez, algum dia, eles falarão sobre o assunto. Elisa propõe a Gael que adiem o casamento por quinze dias. Ele se zanga, pois pensa que a razão desse atraso é Damião. Ele diz que se casarão naquele final de semana. Carmem declara guerra a Ingrid e a adverte que já sabe de sua chantagem a Ramiro, e que foi ela quem atirou no crápula. Almerinda se une a Ingrid para destruir Carmem e pede que ela deponha em favor de Damião na delegacia. Florência parabeniza Paloma por sua gravidez e a diz que deseja que seja muito feliz ao lado de Henrique, mas que não se iluda muito, pois ele não a ama. Almerinda diz a Damião que ele sairá da cadeia no dia seguinte para se casar com Florência. Damião fica triste. Na cadeia, Carmem diz Damião que Gael e Ingrid estavam de acordo para colocá-lo na cadeia. Assim Gael poderá se casar tranquilamente com Elisa. Damião pede a Carmem que se retire. O Padre Lupe chega e tranquiliza Damião. Ele confessa ao padre que foi Ingrid quem atirou em Ramiro, e que Carmem disse que foi plano de Gael. Lupe diz que ele foi muito ingênuo em acreditar em Carmem e em ter assumido a culpa de Ingrid.

A GATA

Silencioso garante a Esmeralda que sua oferta é de boa fé, que apenas deseja ser como um pai. Esmeralda responde a ele que não deseja vingar-se de Paulo, pois Deus se encarregará de fazer justiça. Lorena pede a Mariano que ofereça dinheiro a Esmeralda. Mônica diz a Paulo que deseja se casar com ele na igreja. Esmeralda rejeita a ajuda econômica de Mariano e diz a ele que avise Paulo que a única coisa que seus filhos precisam é do pai. Mariano responde que Paulo não tem nada a ver com essas crianças. Esmeralda renega os “Martinez Negrete”. Paulo acredita que seu pai é um homem honrado, e deseja ser igual a ele. O advogado Osório diz ao Silencioso que vai acusar Augusto Martinez Negrete de fraude, falsificação e roubo. O Silencioso pede a Damião que conte tudo que sabe de Rita e de Esmeralda. Damião diz que não sabe muito, apenas que Rita havia dito que a mãe de Esmeralda era uma cantora. O Silencioso pede a Rita que diga quem são os pais de Esmeralda. Rita confirma que a mãe de Esmeralda era cantora e o pai se chamava Fernando Santa Cruz. Mariano diz a sua mãe que Esmeralda rejeitou seu dinheiro, e os bebês são um retrato vivo de Paulo. Lorena pensa que Mariano se apaixonou por Esmeralda. Silencioso diz a Rita que ela ficou com Esmeralda para explorá-la, e desse momento em diante terá que obedecer-lhe. Silencioso suborna Rita para que ninguém mais saiba que Esmeralda é sua filha, pois ele deseja ganhar seu carinho. Silencioso diz a Esmeralda que foi o melhor amigo de seu pai, e por isso deseja que ela aceite viver em sua casa. Esmeralda decide permanecer onde está. Dona Rita, hipócrita, pede perdão a Esmeralda por todos os maus tratos. Esmeralda fica sem entender. Silencioso ameaça Augusto por todo o mal que ele fez a Esmeralda. Augusto pensa que Esmeralda e Fernando são amantes. O Silencioso responde que não permitirá que Augusto manche a honra de Esmeralda, e lamenta que seus bebês tenham o sangue dos “Martinez Negrete”.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Neusa leva Omar até o presidio para que ele veja a consequência de quem faz as coisas erradas. Rebeca chora ao escutar Isabela dizer pela primeira vez “mãe”. O programador do aplicativo que Vicente está desenvolvendo some e não atende mais as ligações. No vilarejo, Téo busca informações sobre o seu passado com a ajuda de seus amigos. Nico e Alegra estão mais próximo e saem para passear. O avô de Otávio morre e ele conta para Rebeca, emocionado. Manuela lê a carta que a mãe de Téo deixou junto com ele, quando era bebe, antes de deixá-lo na igreja para adoção.

SILA

Ceren visita Sila para oficializar a demissão. Dilaver vai à casa de Berzan em busca de notícias de Ceren e os dois discutem. Esma quer contratar um novo advogado e cobra providências de Dilaver, que quer voltar para Mardin. Sila, Boran e o bebê são fotografados pelos homens de Berzan.

ESCRAVA MÃE

Maria Isabel encara Juliana, surpresa. Beatrice e Teresa levantam, tensas com a discussão entre as duas. Juliana se desculpa e Maria Isabel pede para repetir mais alto. Teresa e Maria discutem e Maria Isabel dá um tapa em Teresa. Na câmara, Miguel conversa com Guilherme e diz que foi atraído para a fazenda para casar a força com Maria Isabel. Urraca se desespera diante de Almeida que não quer ajudá-la com a dívida. Dr. Pacheco vai até a pensão com Petúnia e pede que Rosalinda a hospede novamente. Rosalinda nega, mas volta atrás. Beatrice repreende Maria Isabel e pede para ela se comportar ou ir para casa que herdou na capital e Maria Isabel se ofende. Maria Isabel conversa com Esméria e pede que fique o tempo todo perto de Miguel para depois lhe contar tudo. Bá Teixeira faz a higiene em Quintiliano e quando tenta sair ele segura firme e a assusta. Quintiliano tenta falar alguma coisa, mas não consegue. Catarina recebe alguns escravos e diz a Tozé que serão os responsáveis por procurar por Osório. Guilherme diz a Miguel que não pode anular o casamento, mas pode cobrar todas as dívidas que tem em aberto. Miguel quer trocar seus bens pela liberdade de Juliana. Beatrice conversa com Juliana que pensa em enviá-la para a casa da tia Elza. Juliana implora para ficar e avisa que não causará problemas com Maria Isabel. Almeida recusa a oferta de Miguel. Juliana ajuda no ferimento de Teresa e as duas conversam. Miguel bebe água enquanto conversa com Irani e Nestor e diz que caiu em uma armadilha. Loreto está furioso diante do soldado Crisaldo que diz que a condessa Catarina está decidida a encontrar Osório. Petúnia ensaia novos passos de dança para algumas florzinhas e Almeida e Zé leão entram na pensão. Almeida fica fascinado por Petúnia. Almeida quer conversar com Petúnia que diz que é comprometida. Guilherme a cavalo se aproxima e espia o local onde Teresa costuma ler. Teresa aparece. Guilherme diz a Teresa que não conseguiu anular o casamento de Miguel e lhe deseja uma boa gravidez. Eles se abraçam e não percebem Maria Isabel de longe observando tudo. Miguel caminha pela mata e vai até um ponto de encontro de escravos e é cercado por homens armados. Miguel mostra os documentos aos homens que baixam as armas. Beatrice visita Catarina e pede que ela visite Quintiliano e acompanhe sua recuperação. Loreto adentra o palacete e diz que a condessa não pode enviar escravos para capturar Osório. Miguel conversa com os traficantes e escravos e lhes diz que dará a cada um sua carta de euforia e pagará a viagem de volta para aqueles que querem retornar a África. Traficantes e escravos emocionados. Esméria está por ali e se emociona também. Juliana está no quarto e escreve emocionada. Almeida entra e Juliana se assusta

A TERRA PROMETIDA

Léia se recusa a contar o que estava conversando com Quemuel para Aruna. No palácio de Jericó, Tobias vence o oponente e Marek se assusta com a agressividade do hebreu. Aruna estranha e pensa na conversa que ouviu entre os tios. Quemuel pergunta se Léia fez algo contra Yana no passado. Ela nega. Jéssica encontra Salmon e fala sobre a conversa que teve com Melquias. Elói é maltratado por Mara. Ioná desconfia da felicidade do marido. Raabe e Milah levam comida para os Lagartos Gosmentos. Gibar e Temá enganam Otniel e o fazem pensar ter visto um gigante. Maquir encontra Livana e diz que precisa se livrar de Rune. Tirda tenta seguir os conselhos de Inês, mas se desanima com a grosseira de Haniel. Milah sente piedade ao ver a vida que os Lagartos levam nas ruas. No palácio, todos se assustam com a agressividade de Tobias. Sandor tenta proteger o rei Marek. Ao tentar se salvar, Kalesi é impedida pelo hebreu transtornado. Livana pede para Maquir não fazer nada de mal a Rune. Ela diz que dará um jeito na situação. Sandor consegue salvar a rainha da fúria de Tobias. Nobá tenta sair do esconderijo, mas é impedido por Kalu. Kalesi conversa com Marek e diz que o melhor a fazer é matar Tobias. Haniel alerta Maquir sobre os perigos de uma guerra. Laila diz que com o tempo Livana se apaixonará por Rune. Léia diz que Samara não pode deixar Aruna sozinha. Josué se mostra preocupado com Tobias e Uzi. Na masmorra do palácio, Zuma sente-se penalizado com a situação do prisioneiro hebreu. Josué anuncia que Salmon será o responsável pelo treinamento dos soldados hebreus. Calebe se incomoda com o comportamento impulsivo de Iru. Finéias e Eleazar oram a Deus. Sandor vai até a estalagem. Ele pede para Farduk disponibilizar Raabe por um dia inteiro fora do prostíbulo. Kalesi se irrita ao descobrir que o filho de Tibar foi até a estalagem novamente. Samara tenta ajudar Aruna nas tarefas domésticas, mas não mostra habilidade. Otniel conversa com Lila e diz ter visto um gigante. Tupak encontra Sandor e avisa que a rainha deseja vê-lo imediatamente. Antes de entrar no quarto de Kalesi, Sandor é visto por Merodaque. A rainha pede para o filho de Tibar se aproximar de sua cama. Léia pede para Quemuel declarar guerra contra a tribo de Iru. Merodaque conversa com Marek e diz ter visto Sandor no quarto da rainha. Quemuel pressiona Léia e pergunta se ela tentou matar Yana.

